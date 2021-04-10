Закроют ли Турцию для российских туристов: Что известно о ситуации с коронавирусом в стране

В России обсуждают возможность отмены авиасообщения с Турцией, где стремительно растет число заболевших коронавирусом. Фото: REUTERS

В России обсуждают возможность отмены авиасообщения с Турцией, где стремительно растет число заболевших коронавирусом. И это при том, что последний месяц россияне активно бронировали места на турецких курортах на майские праздники.

Ситуация с заболеваемостью ковидом в Турции действительно неспокойная. В апреле резко полезли вверх графики новых зафиксированных случаев и смертности. Каждый день со 2 апреля ковидом заболеваеют больше 40 тысяч человек – для сравнения в России с населением почти в два раза больше ежедневно фиксируют порядка 8-9 тысяч новых случаев. В пятницу 9 апреля прирост заболеваемости составил, по данным министерства здравоохранения республики, 55 791 человек, немного не дотянув до самых больших цифр за время пандемии. Печальный рекорд в Турции поставили 8 апреля, когда страшный диагноз подтвердился сразу у 55 тысяч человек.

Напомним, границы Турции открыты для россиян. Разумеется, без обязательных в пандемийные времена условий в виде свежего теста ПЦР перед вылетом не обойтись, но в целом ограничения не существенные. И изголодавшиеся по заграничному отдыху россияне этим активно пользуются: как сообщают туроператоры, на майские праздники раскуплены почти все доступные места в отелях и самолетах. Разумеется, для всех этих людей закрытие границы сейчас стало бы очень неприятным сюрпризом, как и для турфмирм, которым придется возвращать людям деньги или договариваться о более поздних поездках.

Кстати, по данным систем бронирования туров, особых альтернатив у турецкого берега для россиян нет. Дело в том, что Крым и черноморское побережье на майские праздники также практически полностью забронированы.

Решение о сообщении с Турцией, как утверждалось, должны были принять в пятницу 9 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Штаб планировал обсудить безопасность полетов в эту страну с Роспотребнадзором и Росавиацией, но рассмотрение вопроса перенесли – предположительно, на понедельник 12 апреля.

Сама же Турция, судя по всему, закрываться от внешнего мира не собирается. Власти страны понимают, что доходы от туристов – существенная часть бюджета, и добровольно отказываться от них не будут. Вероятно, закрытие границы - это самая крайняя мера, к которой прибегнет Турция. Пока же власти ограничиваются комендантским часом, введенном в большинстве провинций. На улицу нельзя выходить с вечера пятницы до утра понедельника. Туристов этот запрет тоже касается, можно только гулять по территории отеля.

Несмотря на все ограничения, по данным турецкого агентства Anadolu, страна планирует принять в этом году 34 млн заграничных туристов. И россияне тут в числе самых ожидаемых гостей. Только в феврале на наших соотечественников пришлось 16% турпотока (примерно 87 тысяч человек). Большие надежды турецкие отели возлагают на май, когда тут открывается высокий сезон, а в России длинные выходные.

Кстати, рост заболеваемости в Турции фиксируют на фоне довольно неплохих темпов вакцинации. Она стартовала в стране в январе, тут используют в основном китайский препарат CoronaVac. По последим данным, уже 7 млн человек получили обе прививки, а хотя бы раз укололись почти 17 млн из 80 млн граждан Турции.

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