Миллиарды на «оккупацию»?

Экс-глава украинской контрразведки возмутился платежами Украины в «бюджеты России и Белоруссии» Фото: Нигина БЕРОЕВА

Бывший глава Службы Безопасности Украины Валентин Наливайченко нашел повод для возмущения. По его словам, Незалежная внесла в бюджеты России и Белоруссии гигантскую сумму в миллиард гривен.

Как-то даже неудобно становится за Наливайченко, на которого в свое время сделали ставку американцы, а он в ответ полностью подчинил СБУ ЦРУ, в частности, и США вообще. Так, что американский посол в сопровождении соответствующих лиц из штата посольства даже вручал дипломы и погоны выпускникам Академии СБУ. То есть тем, кто пошел служить в украинскую контрразведку и должен был по роду обязанностей ловить тех же американских шпионов, оставаясь нерасшифрованными ими.

Впрочем, Наливайченко не один такой мыслитель в Незалежной. Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец поддержал коллегу Наливайченко и заявил, что Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам. Ребята, у вас там что с логикой и здравым смыслом? Электроэнергию продавали вам частные компании, получали прибыль на этом. Так, может, это не у нас заниженные, а у вас там завышенные тарифы? Кстати, получая более дешевую электроэнергию из Белоруссии и России, украинские власти не снизили тарифы для населения.

И, вообще, не очень понятно, против чего господин Наливайченко выступает. Против электричества из России? Или против того, что за него надо платить? С учетом исторических украинских традиций и опыта кажется, что все же за второе. Но тут вынуждены разочаровать. Халява кончилась. Баста, карапузики, кончилися танцы, и кина не будет. Выбирайте на любой вкус и цвет. И доверия вам давно уже ни у кого нет. И не только в Европе. Так что, утром - деньги, вечером – стулья. И никак иначе. А товары двойного назначения я бы Незалежной ни за какие деньги не разрешил бы продавать.

А если очень не хочется платить миллиарды гривен, то можете платить миллиарды евро. За электричество из Европы. Все равно с таким подходом к генерации, какой сейчас демонстрирует Киев в этом вопросе, свое электричество на Украине скоро закончится.

А гроши продолжайте присылать. Вы не забыли, там вы еще около 4-х уже миллиардов долларов (а не гривен) должны Росси вернуть? Забыли? Так мы напомним.