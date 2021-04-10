Мошенники обманули дочку летчика-испытателя Валерия Чкалова на 23 млн рублей

Столичные следователи начали проверку по заявлению 81-летней дочери легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова, которую мошенники обманули на сумму более 23 млн рублей. Фото: ТАСС

Столичные следователи начали проверку по заявлению 81-летней дочери легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова, которую мошенники обманули на сумму более 23 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете по Москве.

Ольге Чкаловой в настоящее время 81 год, она проживает в Москве. На ее мобильный телефон позвонил мужчина, представился лейтенантом следственного комитета и сказал, что ее личные данные утекли в Сеть, и мошенники могут в ближайшие часы украсть их. Якобы они знали, что она дочь известного летчика Валерия Чкалова, который совершил в 1937 году первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Америку. Женщина поверила «лейтенанту» и перевела деньги на якобы «безопасный» счет.

- Было организовано проведение доследственной проверки... Под влиянием сообщенных ей ложных сведений женщина перевела мошенникам более 23 млн рублей, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, после этого они смогут принять процессуальное решение.

- Пожилые люди наиболее часто становятся жертвами подобных неправомерных действий, просим их быть бдительными, - сказали в СК по Москве. - Лица, предлагающие направить денежные средства на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации.

Следователи объяснили, что подобные действия не могут быть никак связаны с исполнением должностных обязанностей – это недопустимо и незаконно. Именно поэтому о мошеннических действиях необходимо сразу сообщать в правоохранительные органы, чтобы причастных привлекли к уголовной ответственности.