В Киеве опубликовали результаты нового «расследования»: «Три богатыря были украинцами»

«Три богатыря» для нынешней Украины – одна из последних спасительных точек опоры

Илья Муромец, Добрыня Никитич, герои древнерусских былин, на самом деле были украинскими богатырями, а не русскими. Россия не просто их украла у украинцев, но и обманула весь мир, заставив считать их русскими. Таковы итоги «исследования», опубликованного на популярном украинском ресурсе «24tv.ua».

Как следует из их изысканий, место первоначальной прописки Ильи в селе Карачарово под городом Муромом, в былинах указано неверно. Надо читать вместо Карачарово село Моровск, что под Черниговом. А Илью правильно называть не Муромцем, а Чобитько. Алеша Попович родом тоже из городка Пирятин на Полтавщине, а вовсе не боярин из Ростова. Алеша, как и Добрыня Никитич, был украинским лыцарем, сражался против половцев и печенегов. Что же касается Добрыни, то он был родственником князя Владимира, которому служили все три богатыря, по материнской линии правителя Киевского княжества, его дядей.

Как же Россия украла себе древних героев? Как оказалось, очень просто – на высокоразвитой культурной Украине (которой, кстати, тогда не было даже в стадии зачатия) все сказы и былины передавались в устной форме от поколения к поколению. А «подлые и неграмотные» варвары-московиты взяли и записали эти сказы в письменной форме. А потом стали предъявлять чужих богатырей за своих по принципу «кто первый встал, того и тапки».

Другие версии не рассматриваются. «Три богатыря» для нынешней Украины – одна из последних спасительных точек опоры. Чуть ранее, если помните, была жесточайшая борьба за борщ, за который незалежники бились неистово, до остервенения. И оголосили в итоге перемогу. То, что в России было всего лишь поводом для троллинга, на Украине восприняли как эпическую битву не на жизнь, а на смерть. Правда, не слезая с дивана, но это уже вторичные признаки. Не менее жаркая схватка начинает теперь разворачиваться по поводу былинных героев.

Собственно говоря, в том, что три былинных богатыря, наравне с другими, менее известными, служили киевскому князю и стояли за землю русскую, ни у кого сомнений нет. Времена такие были, странствующие рыцари, Змеи Горынычи по дорогам дань собирали вместе с Соловьями-разбойниками и т.д. А хороший меч равно требовался что князю, что герцогу. А уж родную землю защищать при таком раскладе, хоть на ближних, хоть на дальних рубежах, да кто ж откажется.

Но былинные Богатыри после того, как их «украли москали», не покинули украинцев. Они превратились на следующей ступени эволюции в украинских казаков-лыцарей, квинтэссенцией которых является еще один герой украинского эпоса – козак Мамай.

Правда, насчет корней Мамая и его подвигов есть некие сомнения. Во-первых, одет он обычно в традиционные восточные, в частности, тюркские, одежды, которые с течением времени стали украинским национальным костюмом. Во-вторых, сидит, как правило на ковре (!), скрестив и поджав под себя ноги по-восточному (!!). Ну, а в-третьих, обычно неотъемлемой частью типичного пейзажа с отдыхающим лыцарем Мамаем является обычно парочка шинкарей, повешенных им на дереве, под которым отдыхает воин.

Представители какой национальности обычно держали шинки и прочие питейные заведения, я уточнять тут не буду. Сами можете это сделать. Гоголя, например, почитайте, «Тараса Бульбу». Только полный вариант, а не детскую хрестоматию для школы. Классик врать не будет. Да и сам Янкель из повести тоже. Ах, да, кому и этого мало, то обратите внимание на совершенно славянское имя козака-лыцаря. Мамай. Типично славянское имя. Могу вспомнить, например, еще одного Мамая. Которого Дмитрий Донской на Куликовом поле разбил.

Есть, конечно, еще одна версия. Но она нынешних украинцев вряд ли устроит. Дело в том, что хан Батый разорил всю территорию нынешней Украины, вырезал Чернигов, сровнял с землей Киев, разорил Галицко-Волынские земли и даже попытался проделать нечто подобное в Европе. Киев обезлюдел на многие десятилетия. Те, кто остался в живых, ушли на север. К Ростову, в Суздаль, Новгород и даже Москву. Монах Плано Карпини, побывавший в киевских землях спустя 5 лет после нашествия Батыя, писал тогда: «Когда мы ехали через их землю, мы находили в поле бесчисленное количество голов и костей мертвых людей. Киев был весьма большой, а теперь разорен почти дотла: едва существует там двести домов, а людей татары держат в самом страшном рабстве». Да того в Киеве жили 50 тысяч человек, а после осталось меньше 2 тысяч. И то – на положении рабов татаро-монгол. А Карпини, который бывал тут неоднократно, знал, с чем сравнивал.

Так, может быть, ребята, вы к тем, кто населял Киев, Чернигов и другие города до нашествия татаро-монгол, и отношения не имеете? А они, кто выжил, ушли на север, в Россию и память о своих богатырях унесли. А вы – потомки других, что пришли на «освобожденную» от коренного населения землю? И поэтому у вас-то и остался козак Мамай, сидящий по-турецки на турецком ковре с кривой турецкой саблей на коленях и под повешенными им на дубе шинкарями и торговцами определенной национальности. Логично ведь? Еще как логично. И москали тут совсем ни при чем.

Так что, кушайте там свой борщ. Только не обляпайтесь.