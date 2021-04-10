Польза или вред: какое место социальные сети занимают в жизни молодежи

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания

Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема второй программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»

«Социальные сети — польза или вред».

Сегодня, 10 апреля, ребята обсудят, какое место социальные сети занимают в их жизни.

Ведущие: Петр Безменов, Анджелина Трошина и Юлия Голдовская.

Спикеры: родители, дети блогер миллионник Майя одна такая или училка по тик току, детский психолог центра практической психологии и психотерапии «Белый аист» Елена Кандыбина

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

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