Ким Чен Ын заявил о «наихудшей ситуации» в Северной Корее

Ким Чен Ын заявил, что страна столкнулась с самой тяжелой ситуацией за последние годы Фото: REUTERS

Выступая перед членами правящей Трудовой партии КНДР во время крупной политической конференции в Пхеньяне, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна столкнулась с самой тяжелой ситуацией за последние годы.

«Повышение уровня жизни людей, даже в наихудшей ситуации, когда нам приходится преодолевать беспрецедентно многочисленные проблемы, зависит от роли, которую играют ячейки, низовые организации партии», – приводит слова Ким Чен Ына британское издание Independent со ссылкой на Центральное информационное агентство Северной Кореи.

Лидер Северной Кореи призвал членов партии к максимально активному выполнению решений партсъезда, прошедшего в январе этого года, а также подверг серьезной критике секретарей первичных ячеек.

Ячейки состоят из членов Трудовой партии и включают в себя от 5 до 3 человек, основной задачей которых является контроль работы предприятий – многие из членов первичных организаций живут непосредственно при фабриках и заводах.

Ранее глава государства признал, что его планы по улучшению экономики страны успехом не увенчались, обвинив во всем санкции со стороны США и ситуацию с пандемией.