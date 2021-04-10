Андрей Черномырдин, сын экс-премьера: Музей отца в Черном Отроге, конечно, дорогой. Но разве он не заслужил?

Музей один из крупнейших на Южном Урале

Сам я в музее этом пока не был. А в село Чёрный Отрог, что в Саракташском районе Оренбургской области, наведывался много раз ещё при жизни Виктора Черномырдина, когда, как журналист-земляк, сопровождал его в поездках на малую родину. Поэтому - могу себе легко представить это грандиозное сооружение на фоне приземистых сельских домов.

Музей, как передают информагентства, - один из крупнейших на Южном Урале: «Его площадь составляет 8,3 тысячи квадратных метров, он расположен в двух помещениях - реконструированном здании бывшего райкома КПСС и в новом корпусе».

Здесь не только воссоздан подлинный рабочий кабинет экс-премьера в «Белом доме» (мебель прислали аж из Москвы). Но и выставлена коллекция автомобилей Черномырдина: «в которой соседствуют советский правительственный лимузин, «Роллс-Ройс», старенький грузовичок-полуторка и звезда многих отечественных автовыставок – «Волга» с начинкой от «БМВ»...» И так далее.

Причём, везде подчеркивается, что «идея создания такого музея принадлежит самому Виктору Степановичу». В чем я сильно сомневаюсь.

Когда рассматривал фото помпезных экспозиций, почему-то вспомнилась фраза из его интервью (я несколько десятилетий публиковал наши с ним беседы в «Комсомольской Правде»): «Семья наша в Чёрном Отроге жила, как и все, бедно. Мне мать первый раз яичницу пожарила, когда я закончил 10 классов».

Андрей Черномырдин, сын экс-премьера Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В общем, обидно мне стало за своего Героя, которому посвятил несколько книг.

И вот, в его день рождения - оно отмечалось в минувшую пятницу, 9 апреля, тогда же состоялось и торжественное открытие музея - решил поделиться своими сомнениями с сыном легендарного политика Андреем Черномырдиным, с которым неплохо знаком.Привожу наш разговор полностью.

- ...Алло, Андрей Викторович! Вы вернулись уже из Оренбурга?

- Я еще в Оренбурге.

- Но не в Чёрном Отроге?

- Нет, Александр, я оттуда уже уехал, мы там все сделали, провели…

- Скажите, как все прошло? Как люди восприняли это событие?

- Восприняли очень все позитивно. Искренне, душевно. Ничего такого не было наигранного. Все было очень по-домашнему, очень все прилично. Поэтому приглашаю вас, обязательно заезжайте.

В одном из залов Музея Черномырдина воссоздана обстановка кабинета Виктора Степановича в Доме Правительства

- Там даже кабинет восстановили, оказывается.

- Да, и сегодня в кабинете запустили часы отсчета времени существования музея.

- Часы черномырдинские?

- Да, те самые, которые в кабинете у отца находились, в «Белом доме», они теперь здесь, и были запущены снова.

- Часы остановили, когда не стало вашего отца, да?

- Плюс-минус, да.

- Я помню, когда приезжал с Виктором Степановичем в Черный Отрог, он шел по улице, и к нему всегда простые люди подходили… жители Черного Отрога. Они на открытии музея тоже были?

- Ну, наверное, вряд ли. Односельчане завтра будут на концерте, который организует музей. Приедет хор Оренбургский (Оренбургский государственный академический русский народный хор. – А.Г.), еще кто-то. Там наверняка будут те, кто сможет прийти, кто знал, кто здоровался с Виктором Степановичем, кто еще помнит его.

- Помню, в своем селе он не любил ходить со свитой. Идет по улице, ему из дворов машут: «Виктор Степанович, зайди, выпей рюмочку». И он заходит, выпивает, закусывает огурчиком...

- Александр, отец выслушивал людей, тем более, односельчан. Он соучаствовал в их жизни. Это подтвердят все. Это было, да.

В музее выставлена коллекция автомобилей Черномырдина

- Все-таки Виктор Степанович был человек скромный, я с ним ездил и по России, и в Пекин летали, и в Шанхай. (И много раз встречались на Украине, где он служил послом.) А вот музей – уж очень помпезный... Понравилось бы это вашему отцу или нет, если честно?

- Думаю, он бы промолчал на этот вопрос. Бывало, что какую-то определенную похвалу в свой адрес просто пропускал мимо и было непонятно, нравится ему или нет. Главная оценка - не само здание, а содержимое его. И это как бы располагает присутствующих. Вот вы когда приедете, сами ощутите, что наполнение музея, атмосфера, лаконичность какая-то, самобытность, - все это не отпугивает.

- Понимаю, что не отпугивает. Просто денег же много туда вложили. Понимаю, что это деньги не государственные. Но десятки миллионов рублей…

- Нет, это сотни миллионов. Это самый значимый объект в области.

- Все-таки бедновато же живет Оренбуржье, я же хорошо знаю… бедновато живут люди.

- Да, есть такое.

- Нет ли контраста? У вас есть на этот счет какие-то сомнения или - у меня только?

- Поначалу были, может быть, какое-то время назад, такие сомнения. Но просто это же все остается в области, никуда не уносится, остается на родине Виктора Степановича, в селе…

- А, может, какая-то благотворительность искупит мои подозрения, нет?

- Во-первых, благотворительность, которая была при жизни отца, уже, наверное, многое искупает… Отец для села сделал, как никто… Там есть дороги, там есть асфальт…

- А храм православный какой!

- Да. Но сейчас и храм требует внимания.

- Я так понял, что вы частично мое беспокойство разделяете?

- Да, пожалуй… Возможно, у людей проскакивают подобные мысли - зачем, почему… Но, я думаю, земляки Виктора Степановича имеют право гордиться своим односельчанином, который от простого крестьянина поднялся на вершину власти. И все, что получил по рангу – заслужил исключительно своим трудом. Сегодня прозвучали такие добрые искренние слова от губернатора области Дениса Паслера.

- Вы меня простите за мои сомнения.

- Вообще нет никаких проблем, это нормальный вопрос. Мы ж все люди. Такого здесь уже никогда не будет.

- Как говорил Виктор Степанович, никогда такого не было - и вот опять.

- Да, и это вот написано там, на стенах… его «черномырдинки».

- А какие еще?

- Практически все, которые в вашей книге. (Речь о моих книгах «Хотели как лучше...», «Непарадные портреты», которые выдержали несколько изданий. - А.Г.)

- Серьезно? А что, из книги их моей брали?

- Я думаю, что да. Они там, на втором этаже, по-моему, весь этаж (ими расписан) - вот так они представлены…

Поэтому, милости просим, приезжайте, посмотрите.

- Обязательно...

* * *

...Перечитал сейчас вот это, довольно странное, наше с Андреем Черномырдиным интервью. И почему-то подумал: а ведь Виктор Степанович мог бы и матом завернуть...