Российские дипломаты инициировали в ООН проект, посвященный 60-летию полета Гагарина в космос

В рамках российской инициативы среди прочего будет рассказано о пресс-конференции советских космонавтов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой в штаб-квартире ООН

В этом году весь мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос, состоявшегося 12 апреля 1961 года.

Подвиг Юрия Гагарина и советских инженеров стал одним из эпохальных событий в истории человечества и освоения космоса.

По инициативе Генассамблеи ООН, начиная с 2011 года, ежегодно в эту дату празднуется Международный день полёта человека в космос.

Полет Гагарина явился триумфом развития советской космической программы, именно поэтому для нашей страны эта дата имеет особое значение.

Будет рассказано о пресс-конференции советских космонавтов в октябре 1963 года, показаны фото и аудио

Постпредство России при ООН в Нью-Йорке и Постпредство России при международных организациях в Вене совместно с русской Службой новостей и русскоязычными аккаунтами ООН в соцсетях запустили в «Твиттере» и «Фейсбуке» тематический проект «Первый в космосе» (First in Space).

В рамках российской инициативы среди прочего будет рассказано о пресс-конференции советских космонавтов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой в штаб-квартире ООН, прошедшей в октябре 1963 года. Также представлены фото- и аудиоматериалы, в том числе из архивов Организации и российских СМИ, сделанные в ходе визита советских космонавтов в Нью-Йорк, фрагментами воспоминаний таких выдающихся дипломатов, как Андрей Громыко, который сопровождал Гагарина и Терешкову.

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