Смелое фото: у поклонников дух перехватило при виде Юлии Барановской без юбки

Многие посчитали, что столь откровенной фотографии не место в портфолио многодетной матери Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия Барановская активно ведет блог и делится с поклонниками фотографиями и видео. Однако да недавнего времени бывшая возлюбленная Андрея Аршавина обычно публиковала снимки из путешествий с детьми или яркие рабочие моменты. Среди сотен ярких кадров нет ни одного, где бы многодетная мама намеренно позировала в купальнике. Однако после поездки на Байкал телеведущая решилась на смелое фото.

Юлия Барановская разместила в блоге фотографию, на которой она позирует на льду Байкала в песочном боди, демонстрируя стройные ноги. Снимок стал настоящей сенсацией. У поклонников дух перехватило при виде бывшей избранницы Андрея Аршавина без юбки.

"Юля! Ну наконец-то!", "Богиня", "Юля, шикарная", "Я просто ослепла", "Невозможно дышать, глядя на эту красоту", "Вот так девушка!", - пишут пораженные красотой кумира фолловеры.

Но нашлись и критики. Многие посчитали, что столь откровенной фотографии не место в портфолио многодетной матери, которая ратует за семейные ценности и скромность. "Причем здесь Байкал и голые ляжки на его фоне. Дуня Дуней", "Барановская все больше становится похожей на манекен! Глядишь, что-нибудь отвалится!", "Еще одна Волочкова", - гневаются поборники морали.

К слову, вокруг личной жизни Барановской постоянно ходит много слухов и домыслов, но многодетная мама давно не обращает внимание на то, что ее каждый месяц выдают замуж. Она лишь улыбается и радуется тому, что ее не списывают со счетов как завидную невесту.

Не скрывает Юлия и тот факт, что тяжело переживала разрыв с отцом своих детей. Телеведущая была беременна третьим ребенком, когда ее бросил футболист. Когда спортсмен решил от нее уйти, она не знала, как жить и что делать. "Для меня это была трагедия. Я даже алкоголя боялась панически. Боялась сделать глоток, потому что думала - сопьюсь", - признавалась 35-летняя знаменитость.

От союза с Аршавиным она воспитывает 15-летнего Артема, 12-летнюю Яну и восьмилетнего Арсения. Теледива надеется, что когда-нибудь встретит достойного человека, с которым создаст семью. "Мечтаю выйти замуж и родить еще одного ребенка, а может двух... Вот я знакомлюсь и точно понимаю, кто передо мной сидит. Дальше начинаю разговаривать с собой, спрашиваю: «Нравится тебе человек?». Тогда и понимаю, хочу я этого человека или нет, хочу ли с ним отношения", - делилась Барановская. Знаменитость как-то отметила, что теперь ее не интересуют "бледные поганки", потому что она хочет только "трюфель". "И меня уже не развести на то, что можно кого-то переделать, воспитать или еще что-то", - объяснила звезда.