Анзор Кавазашвили: «Тедеско поставил свою жену и семью выше команды. Пусть тогда идет в детский футбол»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил о своём уходе из команды ещё до зимней паузы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очное противостояние «Локомотива» и «Спартака» пройдёт уже в это воскресенье, 11 апреля. Принципиальные соперники, громкая вывеска, борьба за чемпионство и выход в Лигу чемпионов — подоплёк у предстоящего матча много. Тем более, что «Локо» и «Спартак» чуть ли не лучше остальных команд Российской Премьер-Лиги вошли в весеннюю часть чемпионата.

Легендарный вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился с корреспондентом «Комсомолки» ожиданиями от предстоящего дерби. Бывший голкипер доволен последними результатами и игрой красно-белых. От матча с «Локомотивом» Кавазашвили ждёт победы.

«Я не сомневаюсь, что «Спартак» выиграет»

— Это две московские команды, которые давно наточили зубы друг на друга. «Спартак» находится на огромном подъёме. Квинси Промес вернулся в команду, и она изменилась на глазах. Заиграли все, а главное, появился необходимый «Спартаку» цимус — атакующие линии ожили. Промес сделал пацанов, которые хотят забивать голы. Очень здорово играет Соболев. Его надо было ставить в основной состав ещё в прошлом году, при том постоянно.

Но есть зоны, за которые есть опасения. Центральные защитники, например. Я заостряю внимание на Джикия, который должен своим аристократическим видом перекрываться солидную зону штрафной площадки. Он должен видеть всю игру, особенно когда надо команду вести вперёд. Не обязательно самому врываться в атаку, у него есть прекрасный пас, за счёт которого Георгий может выводить своих партнёров на половину поля соперников.

Я не сомневаюсь, что «Спартак» выиграет, но с каким счётом — вопрос. Они любят забивать и пропускать. Хотел бы, чтобы красно-белые забили на один мяч больше, чем «Локо». Мастерства у красно-белых больше. Особенно мне нравится тандем Промеса и Соболева. «Спартаку» не надо ничего выдумывать. Надо играть в свою игру: держать мяч с резким включением в атаку. Когда они долго катают мяч и делают передачи назад, теряется управление атакой, — рассказал kp.ru Анзор Кавазашвили.

Об отсутствии Жиго: «Свято место пусто не бывает»

Один из лидеров обороны «Спартака» получил сотрясение мозга в прошедшем матче с «Ростовом» и не сможет помочь партнёром в дерби. Но Кавазашвили уверен, что это не станет трагедией для команды Тедеско. По словам ветерана «Спартака», в команде есть игроки, которые могут заменить француза.

— Жиго — опытный пацан, он молодец. Просто так не бросает зону, а даже если и делает это, то оставляет полузащитника. При том Жиго всегда полезен в атаке. Чётко играет головой, находит брешь в атаке.

Но свято место пусто не бывает. Нет Жиго? Найдутся люди. На время заменить игрока можно теми футболистами, которые сейчас находятся в «Спартаке». Если Кутепова поставить, он принесёт пользу, а не испортит игру.

Маслова обвинили в том, что он специально заработал два пенальти с французами на молодёжном чемпионате Европы. Меня удивляет амбициозность журналистов, которые об этом говорят. Нарочно пенальти никто не будет зарабатывать. Тем более на уровне чемпионата Европы. То, что происходит — это случай и злой рок, — заявил Анзор Амберкович.

О молодёжи «Локомотива»: «Им нужно сказать огромное спасибо»

Главная отличительная черта «Локомотива» в текущем сезоне — большое количество молодых футболистов, на которых Марко Николич делает ставку. Ветеран «Спартака» не мог обойти этот факт стороной и поблагодарил «Локо» за новые лица в российском футболе.

— Что касается «Локомотива» — это команда, которая набрала скорость и по железной дороге они начинают кое-кого доставать. «Локомотив» опять будет выставлять молодых пацанов, за что им нужно сказать огромное спасибо. Они набрали много талантливых ребят в команду. Может быть, наш футбол станет краше и лучше.

«Тедеско никто выгонять не собирался»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил о своём уходе из команды ещё до зимней паузы. Несмотря на успехи команды, немец, кажется, своего решения менять не намерен. Кавазашвили рассказал о своём отношении к фигуре Тедеско.

— Его экстравагантные выходки на бровке поля напоминают не мужика, а непонятно чего. Выше команды он поставил свою жену и семью, тогда ему надо было работать в детской команде «Шальке». Со своей женой был бы целыми днями вместе.

Футбол такое дело: дома почти не бываешь, зато получаешь очень большие деньги. Если Тедеско деньги не нужны, он может покинуть команду когда угодно. Но если он человек, который хочет создать себе имя, как тренер, который из тяжёлой ситуации вытащил команду в лидирующую группу чемпионата, то он должен остаться и работать. Его выгонять никто не собирается. Работа идёт, команда даёт результат, - сказал Кавазашвили «КП».

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