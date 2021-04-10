"Вытаскивали друг друга из окон": в Турции перевернулся автобус с русскими туристами

Турецкие власти сообщили, что, по предварительным данным, дорога была обледеневшей и скользкой, водитель не справился с управлением. Фото: sabah.com.tr
В Турции автобус с российскими туристами, следовавший из города Конья в Аксарай, попал в ДТП.
В автобусе находилась группа из 32 россиян, отдыхавших в отелях Анталии. Они выехали утром на экскурсию в Кападокию.
Турецкие власти сообщили, что, по предварительным данным, дорога была обледеневшей и скользкой, водитель не справился с управлением: автобус съехал в кювет, после чего перевернулся.
В соцсетях сообщается о 26-и пострадавших, турецкие СМИ говорят о 16-и. Те, кому нужна была серьезная медицинская помощь, госпитализированы в местные больницы. По разным данным, речь идет о, как минимум, трех россиянах, травмированных серьезно.
Одна туристка погибла. Российские дипломаты подтвердили, что это 43-летняя жительница Абакана Елена Автайкина. В автобусе она находилась вместе с мужем, который не пострадал.
Очевидцы ДТП рассказывают, что почти все люди были в состоянии шока, но вытаскивали друг друга из окон, находили в себе силы успокаивать окружающих. Они обнимались, многие плакали.
Сотрудники посольства Российской Федерации в Анкаре уже прибыли на место происшествия, где выясняют обстоятельства произошедшего и оказывают необходимую консульскую помощь согражданам.
Через два часа после этой трагедии на том же шоссе произошла еще одна авария – перевернулся автобус с местными жителями, 16 человек получили ранения.