"Спартак" уверенно проводит весеннюю часть сезона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футбольный клуб "Спартак" (Москва) весной 2021 года просто неудержим. Команда крушит соперников одного за другим. Подопечные Тедеско справились с "Динамо", разгромили "Краснодар" со счетом 6:1, разбили "Урал" со счетом 5:1. И даже в Ростове-на-Дону прервали черную серию длинной в 8 лет без побед в чемпионате России, выиграв 3:2 у команды Карпина. Что будет дальше? Игра против другой яркой команды весны-2021 - "Локомотива" Марко Николича.

ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК: СУДЬИ МАТЧА, ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В первом круге команды уже играли между собой. В 4 туре в поединке, который состоялся в Тушино, "Спартак" одержал победу со счетом 2:1. Та игра ознаменовалась травмой Алексея Миранчука и стала, фактически, последней для одного из братьев-близнецов в России. Через неделю его купила "Аталанта". За три дня до матча было принято решение - судьей поединка Локомотив - Спартак станет Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. В 2021 году он уже работал на матче "Спартака" - тогда клуб Тедеско проиграл "Динамо" 0:2 в Кубке России.

Голландец Квинси Промес - один из лидеров "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В чемпионатах России по футболу эти два клуба играли очень много между собой. Всего они провели 59 поединков. 26 побед у "Спартака", 18 у "Локомотива", 15 раз команды играли вничью. Последняя победа "Локо" - 19 августа 2017 года в Тушино со счетом 4:3.

ПРОГНОЗЫ НА МАТЧ ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК И ВРЕМЯ НАЧАЛА МАТЧА

Весенний ход "Спартака" обращает на себя внимание экспертов. Коэффициенты букмекеров говорят о том, что Спартак выиграет встречу у "Локомотива" в упорной борьбе. Прогноз на Локомотив - Спартак - победа "Спартака" с разницей в один гол. Посмотреть игру можно будет свободно - трансляцию матча РФПЛ покажет телеканал Матч ТВ, начиная с 18:25 по московскому времени на 11 апреля 2021 года.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.