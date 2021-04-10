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Звезды10 апреля 2021 22:44

«Белый слон» за лучший фильм года присудили Кончаловскому, хоть он и просил этого не делать

Состоялась онлайн- церемония награждения призами российской кинокритики
Стас ТЫРКИНСтас ТЫРКИН
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«Дорогие товарищи!» были названы лучшим фильмом 2020 года

«Дорогие товарищи!» были названы лучшим фильмом 2020 года

Событие, для стороннего наблюдателя проходившее почти всегда незаметно, в этом году обрело политический резонанс - вслед за решением экспертного совета присудить «Белого слона» в качестве события года расследованиям Алексея Навального. Это решение лишило премию «крыши» в виде Гильдии киноведов и кинокритиков и стоящего за ней Союза кинематографистов. В связи с чем можно считать, что с нынешнего года приз вручают несколько десятков кинокритиков - впрочем, самых авторитетных.

Премия Навальному по итогам таки была присуждена (другим событием года назван мультимедиапроект «Дау» Ильи Хржановского), хотя у части членов экспертного совета (я в их числе) остаются сомнения, считать ли работы ФБК фильмами. В связи с решением организаторов свободно подойти к определению границ аудиовизуального спектра, Андрей Кончаловский обратился в оргкомитет с требованием не рассматривать его фильм «Дорогие товарищи!» в качестве претендента на призы, хотя он и был их основным соискателем.

Накануне вручения премии оргкомитет выступил с заявлением: «В соответствии с регламентом премии, при голосовании ее участников рассматриваются все отечественные фильмы, чей выход в прокат или пресс-показ состоялся в предыдущем году. Выдвижение и снятие фильмов с голосования не предусмотрено. Разумеется, любой кинематографист может заявить, что отказывается от премии, но не может снять свою работу с рассмотрения сообществом киноведов и кинокритиков. В случае, если фильм «Дорогие товарищи!» соберет наибольшее число голосов в одной или нескольких номинациях, факт присуждения ему премии останется в истории российской кинокритики и российского кинематографа, как и прецедент отказа от нее автором фильма».

Это и произошло: «Дорогие товарищи!» были названы лучшим фильмом 2020 года. К счастью, все остальные призы были милосердно розданы другим дорогим товарищам. Лучшим режиссером был назван Дмитрий Давыдов - звезда «якутской новой волны» за фильм «Пугало». Сыгравшая в нем заглавную роль Валентина Романова-Чыскыырай получила «Белого слона» как лучшая актриса. Как лучший актер был отмечен Александр Паль в несмешном стебе «Глубже!», чей автор Михаил Сегал был отмечен как лучший сценарист. За второплановую роль была вознаграждена Виктория Исакова, сыгравшая капитана полиции в абсурдистской комедии «Человек из Подольска».

Награды за операторскую работу удостоилась Ирина Уральская за черно-белый и приглушенный «Блокадный дневник», за работу художника трудно было не отметить Александра Загоскина за конфетно-бараночные «Серебряные коньки». «Белого слона» за музыку отдали Анне Друбич за работу в картине Валерия Тодоровского «Гипноз».

Лучшим дебютом был признан «Китобой» Филлипа Юрьева, а документальным фильмом - «Гунда» Виктора Косаковского, как раз на следующей неделе выходящая в прокат. Лучшим телесериалом был назван «Псих» Федора Бондарчука.

Премию за вклад в искусство кино был вручен Андрею Хржановсому за фильм «Нос, или Заговор «не таких».

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