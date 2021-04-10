Что произошло после матча ЦСКА - СКА

Хоккеисты СКА "перевезли" серию Кубка Гагарина в Санкт-Петербург. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Питерский СКА "на зубах" вырвал победу над ЦСКА в Москве со счетом 3:2 в пятой игре серии плей-офф Кубка Гагарина. Для того, чтобы обыграть столичный клуб, команда с берегов Невы билась три овертайма, покуда Василий Подкользин не отличился на 114-й минуте встречи. Все! После этого поединок досрочно завершился. И после победы 3:2 над ЦСКА в Москве хоккеистам СКА удалось перевезти серию обратно в Санкт-Петербург.

Поединок длился невероятно долго. Так долго, что в клубном Твиттере питерского СКА шутили: "Пожалуйста, привезите нам пиццу". Поединок затянулся, но в итоге питерцы выиграли со счетом 3:2. И счет в серии до четырех побед тоже стал 3:2.

После окончания поединка главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил:

- В прошлом матче мы не с полной концентрацией играли. Сегодня - хоккей, мы не реализовали свои возможности, СКА - реализовал, - приводит слова наставника армейцев пресс-служба ХК ЦСКА.

Наставник столичных армейцев сказал и о том, что играть такой матч, как сегодня, 10 апреля, было очень тяжело:

- Дело в том, что когда по продолжительности ребята играют два матча, их головы не могут работать, как компьютеры, поэтому особо голову этим не забивали. Мы весь год тренируем определенные вещи, которые ребята знают. Каких-то там зон, чтобы куда-то не бежать не было. Все по игре.

Автор победной шайбы Василий Подколзин признался - даже несмотря на то, что поединок шел ну очень долго, никаких "перерывов на еду" не было. Но все-таки разряжать обстановку получалось:

- Цитировать, конечно, не буду, но, конечно, разряжать обстановку очень важно. У нас Бурдасов это прекрасно умеет, да и остальные пацаны. Не скажу, что были на жутком нервяке, все нормально, место шутке находилось, - признается Подколзин в интервью пресс-службе СКА.

Молодой хоккеист питерцев сказал, что дальше все будет у него хорошо:

- Все в рабочем режиме: в Петербург прилетим, разъедемся сразу по домам. Завтра опять сбор, заселение на базу.

И Подколзин сказал - было невероятно тяжело всем хоккеистам в этой встрече:

- На самом деле, очень тяжелая игра. Шесть периодов, обе команды потратили много сил. Мы использовали свои моменты, поэтому победили. Все красавцы: бились, старались, ложились под шайбу. Вратарь молодец. Готовимся дальше.

Главный тренер СКА Валерий Брагин сказал после матча:

- Это плей-офф, выиграли в третьем овертайме, нанеся хороший бросок. Ребята терпели, было непросто – сыграли практически два матча. Да, где-то ошибались, но дождались шанса, забили и едем на шестую игру. Самое главное – правильно играть, терпеть, ждать шансы, действовать самоотверженно – а момент придет, - приводит слова наставника пресс-служба СКА.

Говоря о длительности поединка, Брагин отметил, что в должности главного тренера эта встреча была самой долгой:

- В качестве главного тренера – да. На ногах стоять не устал, весь был в эмоциях.

А защитник ЦСКА Класс Дальбек поделился эмоциями после такой продолжительной встречи:

- Получилась очень сложная и затяжная игра двух сильных соперников. Отправляемся в Санкт-Петербург и, надеюсь, что там сможем победить. Никто не говорил, что будет легко, серия длится до четырех побед, нам нужно сейчас восстановиться, сконцентрироваться, и отправиться в Санкт-Петербург, чтобы добиться там победы, - говорит Дальбек в интервью пресс-службе ХК ЦСКА.

Шестой матч серии плей-офф Кубка Гагарина СКА - ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге послезавтра, в понедельник, 12 апреля 2021 года.