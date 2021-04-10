"Барселона" играла с "Реалом" в гостях. Фото: REUTERS

Вечером в субботу, 10 апреля, в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" прошел очередной матч, который всегда находится в центре внимания всех футбольных фанатов. "Реал" дома принимал "Барселону". "Класико" в условиях пандемии коронавируса прошло в столице Испании на скромном маленьком стадионе, где играет "молодежка" "Реала" и без зрителей. "Сантьяго Бернабеу", домашняя арена команды Зидана, в этом сезоне закрыта на реконструкцию.

"Реал" забил в начале матча первым ударом по воротам. Фото: REUTERS

Старт поединка выдался очень бодрым для "Барселоны". Но все помнили, как в матче первого круга "Реал" сыграл очень хорошо в столице Каталонии после неудачного начала. И вот на старте поединка на 13-й минуте хозяева поля наносят первый удар по воротам тер Штегена и сразу же забивают гол! Карим Бензема пяткой отправил мяч в ближний угол ворот "Барселоны". 1:0!

Месси в этой игре пытался забить даже прямым ударом с углового. Фото: REUTERS

Прошел десяток минут и недалеко от штрафной гостей назначили штрафной. К мячу подошел немец Тони Кроос. И после его удара мяч, дважды ударившись в игроков "Барселоны", залетел в ворота. 2:0! И до конца первого тайма счет никак не поменялся. Хотя попытки были и причем очень стильные. Лионель Месси, подавая мяч с углового, попытался забить гол "Реалу" при помощи "сухого листа". Но - попал в штангу ворот мадридцев. Однако этот звон, кажется, слышали все не только на стадионе, но и во время телетрансляции.

Встреча в Мадриде проходила в очень долждливых условиях. Фото: REUTERS

И после того, как на поле у "Барселоны" вместо Сержиньо Деста вышел Антуан Гризманн, то у каталонцев добавилось движения. На 60-й минуте Оскар Мингеса, пришедший в штрафную "Реала", увидел, как француз пропустил мяч, который на него двинул Хорди Альба. И поймав на ногу, пробил что было сил. Счет стал 2:1 и финальные 30 минут поединка обрели очень яркую интригу. Будет ли второй гол? Нет! Гола не оказалось. В финале поединка на ворота пошел даже тер Штеген. И немец нанес удар по воротам! Но нет. "Реал" выиграл 2:1 у "Барселоны".

Празднует "Реал" гол в ворота "Барселоны". Отличился Тони Кроос. Фото: REUTERS

"Реал" после этого с 66 очками делит 1-2 места в Ла Лиге с "Атлетико". "Барселона" - третья, у нее 65 очков. В этом сезоне чемпионата Испании интрига в борьбе за чемпионство не угасла.

Теперь "Реалу" - всего три дня на отдых и уже 14 апреля предстоит матч против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов. А вот "Барселона" 17 апреля проведет финальный матч Кубка Испании против "Атлетика".