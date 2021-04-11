На британской территории продолжаются погромы. Фото: REUTERS

Начавшиеся несколько дней назад беспорядки в Северной Ирландии, похоже, не собираются затухать – они приняли новое направление: если вначале объектом нападок протестующих была полиция, то теперь они норовят сцепиться между собой.

Формальным поводом к началу стихийных митингов послужило принятое на прошлой неделе решение прокуратуры Северной Ирландии не применять мер к политикам республиканской партии «Шинн Фейн», принимавшим участие в похоронах Бобби Стори (известного боевика Ирландской республиканской армии) в разгар пандемии. Согласно законам, количество участников похорон в Северной Ирландии было ограничено из-за коронавируса до 30 человек, проводить Стори в последний путь собралось как минимум полторы тысячи человек.

Изначально протестующие выходили на улицы небольшими группами и совершали нападения на правоохранителей – несколько дней пострадали более 70 полицейских. Однако вскоре число участников беспорядков достигло нескольких сотен и помимо стычек с полицией лоялисты и республиканцы начали выяснять отношения между собой. Дошло до того, что политики и активисты с обеих сторон организовали живой забор возле известной «стены мира» в Белфасте, чтобы не допустить кровопролития.

Примечательно, что среди протестующих подавляющее большинство составляет молодежь и подростки, многим из которых еще нет 14 лет.

По мнению полиции, несогласие с решением прокуратуры – лишь внешний повод для протестов, истинной причиной власти считают месть одной из группировок за борьбу полиции с ее подпольным бизнесом.

Попытка прокуратуры пересмотреть решение в отношении наказания политиков успеха не принесла – погромы продолжаются, горят шины, в правоохранителей летят камни, петарды и бутылки с горючей смесью.

Накал страстей на улицах городов Северной Ирландии заставил начать переговоры между премьер-министрами Британии и Ирландии. Было принято решение поддержать североирландских политиков в попытках найти мирное решение ситуации. Членам парламента британской провинции пришлось срочно вернуться с каникул и провести внеочередное заседание.