Власти Мальты готовы доплачивать туристам. Фото: REUTERS

Власти Мальты объявили, что готовы заплатить иностранным туристам, которые этим летом посетят это островное государство и проживут на нем не менее трех дней.

Размеры доплаты составят до 200 евро при условии бронирования проживания в отелях и будут напрямую будет зависеть от класса отеля: максимум получат те из путешественников, кто остановится в пятизвездочных, за проживание в четырехзвездочной гостинице можно будет «заработать» до 150 евро, в трехзвездочной – до 100.

Расчеты властей Мальты строятся на том, что подобные меры позволят привлечь на остров в сезон порядка 35 тысяч отдыхающих. Сможет ли это помочь экономике страны, которая более чем на четверть зависит от туризма – спорно. Например, два года назад Мальту посетили свыше 2,7 миллионов иностранцев, однако с началом пандемии трафик сократился почти на 85%.

Уже в апреле руководство страны планирует начать смягчать ограничения, связанные с коронавирусом, поскольку уровень вакцинации населения является самым высоким в ЕС – своевременная закупка различных вакцин от COVID-19 в достаточном количестве позволила на сегодняшний день получить первую дозу препаратов более чем 40% граждан этого небольшого государства.