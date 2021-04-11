В США известный футболист расстрелял пятерых человек. Фото: REUTERS

Полиция американского города Рок-Хилл (штат Южная Каролина) расследует убийство пятерых человек, среди которых двое детей, совершенное 32-летним Филипом Адамсом, в свое время игравшим в НФЛ (профессиональной лиге американского футбола) за знаменитые команды.

По данным правоохранителей, Адамс, вооруженный двумя пистолетами, напал на двух рабочих из компании по кондиционированию воздуха и убил одного из них. Второй техник, получивший тяжелое ранение, находится в реанимации.

После этого преступник ворвался в дом известного в городе врача Роберта Лесли. Там он застрелил самого доктора, его супругу и находившихся с ними внуков пяти и девяти лет.

Позже полицейские, прибывшие по сообщению о нападении, нашли Адамса мертвым в доме его родителей. Согласно предварительному заключению, мужчина покончил с собой.

По заявлению шерифа округа Йорк Кевина Толсона, у полиции нет никакого объяснения произошедшему:

– На данный момент в этом нет ничего, что имело бы смысл. У нас, наверное, больше вопросов по этому делу, чем у вас.

Шериф также сообщил, что убийца оставил в доме Лесли некий предмет, заставивший правоохранителей поверить, что преступник именно Филип Адамс.