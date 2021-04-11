Алексей Рыбников: «Роль композитора в кино сведена к обслуживающему персоналу»

Председатель Совета Союза композиторов России, композитор Алексей Рыбников на радиостанции "Комсомольская правда" Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Алексей Львович Рыбников пришел на радио «Комсомольская правда» чтобы рассказать о своем новом спектакле. Его расспрашивали Анастасия Плешакова и Михаил Антонов.

- Идею спектакля по романа Толстого мне подсказала одна поэтесса. Это было лет 18 назад, - рассказал нам Алексей Рыбников. – Но тогда идея так и повисла в воздухе, а к 200-летие Бородинской битвы, я вернулся к этому замыслу и попробовал сочинять музыку. До этого я писал музыку на стихи, а тут - прозаический текст. Но получилось. Я быстро сделал трехактный вариант, эскизы оперы и снова отложил ее до лучших времен, потому что был занят другими проектами.

Когда началась пандемия, и меня заперли на даче, за два месяца придумал произведение в двух актах с почти детективным сюжетом. В нем есть не только текст Толстого, но дневники Наполеона, манифест Александра Первого, коронация Наполеона в Нотр-Дам де Пари. Действие начинается с первой страницы романа и тоже на французском языке и заканчивается последней, где Пьер и Наташа уходят к своим детям, непринужденно болтая на бытовые темы.

- В этом году исполняется 40 лет вашей «Юноне и Авось». Удивительно, что эта рок-опера не устарела, на спектакле всегда аншлаги…

- Потому что мы писали про себя. Граф Резанов - это были мы с Андреем Вознесенским. Мы писали о сегодняшнем дне, хотя персонажи были исторические. Именно поэтому "Юнона и Авось" стала понятна зрителям. В «Князе Андрее», надеюсь, получится так же. Я отождествил себя с ним, уж простите меня за нахальство.

Война и мир - это вечные темы нашей жизни. Война нас окружает со всех сторон. Ее называют сегодня гибридной, холодной, как угодно. А мир - это то, в чем мы пока, слава богу, живем. Когда у Толстого Наполеон говорит о том, что объединит всю Европу, что не будет границ, что без паспортов люди смогут ездить из одной страны в другую, – это модель сегодняшнего Евросоюза.

- Как вам удалось четырехтомный роман Толстого уместить в двухчасовой спектакль? Тем более, вы говорите, что прошлись по роману от первого слова до последнего.

- Секрет романа в том, что можно поставить спектакль про любого из его персонажей. В романе их много. Я следил за судьбой Андрея Болконского. Андрей в Аустерлице, Болконский в Бородино, князь Андрей на балу и т.д. Остальные персонажи подтягиваются. Все сконцентрировано вокруг его судьбы в двух актах по 45-50 минут. Хотя на сцене будет 50 артистов и большая постановочная команда.

- Премьера пройдет в театре «Et Cetera» Александра Калягина? Почему не на сцене театра Алексея Рыбникова?

- Потому что у нас есть труппа, оборудование, город дает нам бюджет… А своего помещения нет. Мы существовали в подвальчике, но два года назад нас оттуда попросили. Там действительно невозможно было работать. С тех пор мы висим в воздухе. Выступаем в Москонцерт-холле. Много гастролируем за рубежом - в Германии, в Израиле, в Канаде, в США...

Алексей Рыбников с женой Татьяной Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Но труппа у нас прекрасная. На сцене будут актеры нашего театра: совершенно изумительные братья Поздняковы. Наполеон - Александр Поздняков. Он у нас работает с 16 лет, пришел еще не закончив школу, а у него уже был сочный бас. Я долго искал актрису на роль Наташи Ростовой. Во всей Москве не нашлось ни одной подходящей Наташи, а приходили многие. Вдруг появляется Валерия Воробьева. До этого она работала администратором в «Табакерке», хотя и окончила театральное училища. Она драматическая актриса, которую мы довольно быстро научили петь. Она и стала Наташей.

- Жанр спектакля?

- Я назвал его оперой-драмой. Там есть рок-вокал, бельканто, есть мелодекламация, рэп – для салона Анны Павловны Шерер. Рэп я писал еще в 70-х годах и называл его ритмическим речитативом.

Лев Николаевич Толстой терпеть не мог оперу, он считал, что это противоестественное искусство, где люди не общаются нормально, как в жизни, а почему-то фальшиво и громко поют.

Мне хотелось доказать Толстому, что его слова прекрасно могут звучать и в музыке. Что люди могут общаться музыкальным языком, и это не будет противоестественно и фальшиво. У нас будет классический и авангардный балет. Мы свободно распоряжаемся всеми жанрами...

Кстати, когда критики оценивали «Юнону и Авось», они писали про «гремучую смесь» разных жанров - рока, православных песнопений, русских романсов… В этом ключе я продолжаю работать. В «Князе Андрее» действительно есть стилистическое совпадение с «Юноной и Авось». И это неслучайно. В салоне Анны Шерер могли встретиться граф Резанов и князь Болконский – они жили в одну эпоху.

- Недавно разговаривала с композитором Александром Зацепиным. Он рассказывал, что в советское время авторские отчисления за были огромными не то, что теперь…

- Это правда, государство за этим следило. Оно ведь тоже получало часть от авторских сборов. Если твои песни пели по ресторанам - жизнь удалась! Меня тоже пели по ресторанам, но не так много, как песни Зацепина.

- Расскажите про вашу музу - жену Татьяну (Татьяна тоже приехала к нам на эфир – Ред.). Многие композиторы говорят, что их первым слушателем является жена.

- Действительно, мнение жены очень влияет. Это страшно иметь такую умную и талантливую жену, - смеется Рыбников. - Она может сказать, вот там альты сыграли фальшиво, замечает все. Она не музыкант. Но училась музыке, играет Баха на рояле, замечательно поет под гитару. Она окончила географический факультет Московского университета.

- Ваш коллега Максим Дунаевский жаловался, что интерес к музыке в кино упал. Как и вы, он в свое время много писали для кино…

- Композитор сегодня – это обслуживающий персонал, почти аккомпанирующий тапер. Раньше такого не было. Поэтому в 70 лет я овладел профессией кинорежиссера, кинопродюсера и сейчас снимаю свои фильмы. Взялся за это с горя, потому что режиссеры не умеют и не хотят браться за музыкальные фильмы. Я уже снял «Хоакина Мурьету», «Литургию оглашенных», фильм-драму «Потерянный». Как креативный продюсер хочу снять «Юнону и Авось».

- Кстати, когда с Андреем Вознесенским вы сочиняли эту рок-оперу, он писал стихи на вашу музыку, или вы – на уже готовые его стихи?

- Мы вместе созидали. Например, стихи к «Белому шиповнику» были написаны на мою музыку, которая уже прозвучала в кукольном мультфильме «Бедная Лиза». Я даже успел получить приз из рук поэта Никиты Богословского. Но когда написал стихи Андрей Вознесенский, она вошла в рок-оперу «Юнона и Авось».