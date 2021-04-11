Дочь Успенской вернулась в особняк матери: наследницу певицы спасают йогой и операциями

Татьяна Плаксина после года жизни в США вернулась к маме Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У 67-летней Любови Успенской последний год был одним из самых сложных в жизни. Перед началом пандемии ее единственная дочь Татьяна Плаксина устроила публичный скандал: на ток-шоу обвинила мать в тирании, а потом сбежала жить в апартаменты звезды шансона в Лос-Анджелесе. Таня и оттуда умудрялась по видеосвязи давать за солидные гонорары резонансные интервью про маму – платят ведь за «скандалы, интриги, расследования». Любовь в ответ выверяла каждое слово, надеялась на разрешение ситуации, много работала, консультировалась с психологом. И вот Люба дождалась. Этой весной все наладилось. И теперь свое хрупкое личное счастье Любовь Залмановна охраняет тщательно.

Как же проходит спецоперация по возвращению к нормальной жизни Татьяны Плаксиной? Успенская по-прежнему много работает: недавно презентовала новую песню «Берега», скоро гастроли, певица одна из двух самых востребованных артисток на «заказниках» и прочих закрытых мероприятиях. А вот ее Танечка пока закрыта от глаз общественности. О том, что происходит знают лишь близкие и приближенные к семье коллеги. Любовь никогда не жалела денег и сил на дочь.

С конца прошлого года еще в США Татьяна сама решила отказаться от употребления запрещенных в нашей стране веществ – пришла в реабилитационный центр. Перед этим в ток-шоу Плаксина говорила - зависимости от наркотических веществ у нее нет. Но уточняла: «То, что я принимаю психоделические вещества – я это не скрываю ни от кого». В Калифорнии, где прожила этот год Таня – все это разрешено. Успенская дочь оправдывала тем, что молодая женщина сорвалась после аварии: «Все, что с ней происходит это не ее вина – это запрещенные вещества…»

Любовь Успенская проводит спецоперацию по возвращению дочери к счастливой жизни Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В начале 2021-го года Татьяна Плаксина вернулась из Лос-Анджелеса в подмосковный особняк матери. В конце весны будет уже полгода – как в ее жизни нет никаких веществ, о которых ранее говорила Таня. Дочь певицы опомнилась, взяла себя в руки и хочет начать новую жизнь. «Татьяна восприняла все произошедшее - как урок. Девочка возвращается к привычному образу жизни, возможно, мы увидим скоро, как она поет. Она и йогой прекрасно занимается – возвращается к этому теперь. Вдвоем с мамой занимаются!» - рассказала kp.ru коллега Любови. Кроме того, по слухам, Татьяну ждут и другие внешние преобразования – операция по установке зубных имплантов, процедуры красоты. Проходят консультации с различными специалистами – женщина лечит и тело, и душу. Знаменитая мама мечтает, чтобы ее Таня предстала перед публикой королевой красоты. Девочка ведь у нее образованная – пять языков знает, пишет песни и картины.

Сама Успенская эмоций на недавней презентации песни не сдерживала: «Я счастливая, я вернула свою дочку. Она со мной, она девочка сегодня чистая. Опять стала той девочкой. Этот год стал уроком для нее. Девочка не наркозависимая, всегда вела здоровый образ жизни, занималась йогой. Эта авария ее уничтожила. Этот год, который она провела в Америке, она меня могла потерять. Она опомнилась, она вернулась сюда».

Стоит отметить, что Успенская – идеальная мать. Она действительно дала дочери после срыва – выбор, год свободы. Но все равно это была «контролируемая свобода». Таня в США жила в квартире мамы в крутом районе, ей ежедневно привозили продукты из очень дорогих магазинов, обеспечивали всем необходимым. Кроме того, мать и дочь периодически были на связи – Любовь старалась вести себя правильно. И денег не давала Тане. В прошлом году Успенская рассказывала: «Таня сегодня нуждается в наличных деньгах, чтобы покупать наркотики. И телевидение ей в этом помогает - она согласна говорить, что угодно, что ее просят говорить, чтобы получить эти деньги. Она даже хотела уговорить моего бывшего мужа, чтобы он против меня тоже дал интервью телевидению – согласны они были ему заплатить. Он отказался, Таня на него за это обиделась».

Пока человек жив – он может изменить свою жизнь. Татьяна Плаксина осенью 2018 года упала с велосипеда, разбила нижнюю треть лица, был двойной перелом челюсти, потом множество операций. Как следствие – психологический срыв. Любовь оплачивала тогда операции своему ребенку: «Авария ее разрушила психически. Красивая девочка – красивые волосы, зубы, холеная… Ей было тяжело, начала расслабляться после аварии. Не скрывала от меня. Говорила о болях, а это ее расслабляло, не так ощущала боли и моральные, и физические».

И вот все плохое позади. Ждем в ближайшее время возвращение прежней Татьяны Плаксиной.