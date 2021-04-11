В России изменились правила использования материнского капитала. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 11 апреля правительство изменило правила использования материнского капитала. Напомним, его можно потратить на самые разные цели, в том числе и на накопительную часть пенсии мамы. Раньше отказаться от использования маткапитала для накопительной части пенсии можно было в любой момент. По новым правилам, на это дается только полгода.

Теперь процедура выглядит так. Если вы направили свой материнский капитал на накопительную часть пенсии, то у вас есть шанс передумать. Для этого нужно написать заявление в Пенсионный фонд и «отозвать» эти деньги. После этого они попадут на счет в ПФР. И если раньше они могли лежать там вплоть до выхода мамы на пенсию, то теперь дается шесть месяцев, чтобы решить, что с ними делать дальше. За это время вы должны написать заявление в ПФР и указать, на что хотите направить эти деньги – на учебу, улучшение жилищных условий и т. д. Если же ПФР не получит от вас такого заявления, то через полгода деньги отправятся в негосударственный пенсионный фонд.

Как считают в правительстве, это поможет молодым мамам скопить больше денег на старость – в негосударственном пенсионном фонде деньги будут приносить инвестиционный доход, а не просто лежать без дела.

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