В России запатентовали лекарство от коронавируса: Как «Мир-19» остановит ковид

«Мир-19» разработан на основе технологии интерферирующих РНК которые уже давно исследуются на предмет их возможного терапевтического применения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье пресс-служба Российского Федерального Медико-биологического агентства сообщила, что ФМБА получило патент на препарат для профилактики и лечения ковида под названием «Мир-19». По словам руководителя агентства Вероники Скворцовой, это средство, которое вводится интраназально (через нос) или ингаляционно и прекращает репликацию (воспроизведение, размножение) новой коронавирусной инфекции, а также тяжелые осложнения ковида - пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы. При этом аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК, а хвостик 19 взят от названия болезни COVID-19, - объясняют разработчики препарата.

Технология современная и непростая. Вот как упрощенно объяснил ее читателям «Комсомолки» иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков:

- «Мир-19» разработан на основе технологии интерферирующих РНК которые уже давно исследуются на предмет их возможного терапевтического применения. Это двухцепочечные РНК небольшого размера (20-30 пар нуклеотидов). Их синтезируют так, чтобы при связывании блокировать целевые мРНК, на базе которых происходит синтез определённых (к примеру, вирусных) белков. Таким образом, в теории можно блокировать синтез целевых белков в клетках. Если препарат вводится через дыхательные пути (а «МИР» заявлен как препарат для ингаляционного применения - прим. Ред.), то эти РНК проникают в слизистую и блокируют процесс синтеза определенных белков, например, белков вируса SARS-CoV-2. Когда человек заболел и идет активное размножение вируса, нужно доставить интерферирующие РНК в клетки таким образом, чтобы прекратить синтез его белков. На это и направлен препарат.

Иммунолог, член-корреспондент РАН, директор разработавшего лекарство Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов в интервью RT рассказал, что разработкой препаратов на основе механизма интерференции РНК в их учреждении занимаются уже около 15 лет. За это время проведены доклинические исследования средств от гепатита С, аллергического ринита, бронхиальной астмы. Но препарат для профилактики и лечения СОVID-19 был создан менее чем за год. Работа проделана колоссальная. С помощью компьютерного моделирования сначала подбирались молекулы малых интерферирующих РНК, постепенно отбрасывались самые неэффективные варианты. Таких молекул в случае «Мир» было сначала 15 тысяч. Затем осталось только 15 вариантов. И с ними уже проводилась прицельная работа:

- Мы разработали уникальное средство доставки на пептидных молекулах. И затем уже создали двухкомпонентный препарат, - объясняет Муса Рахимович в интервью, как шла работа. - Продемонстрировали сначала в культуре клеток, что он очень эффективно снижает репликацию SARS-CoV-2, затем на модели хомячков продемонстрировали, что препарат обладает высокой противовирусной эффективностью.

Параллельно велись исследования безопасности. Доказано, что препарат абсолютно безопасен.

А насколько эффективным будет лекарство, предстоит выяснить в ходе клинических исследований. Пока ясно - чем раньше «Мир-19» будет введён зараженному коронавирусом, тем эффективность лечения будет выше. Но разработчики обещают, что средство будет работать практически на любом этапе заболевания.

- Эффективность препарата будет понятна только после завершения клинических исследований, причем когда тесты будут проводиться на широком круге пациентов, зараженных коронавирусом, - формулирует иммунолог Николай Крючков. - Но есть надежда, что эта технология, наконец, сработает, как и в случае с вакцинами на платформе мРНК. В теории, должна сработать.

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