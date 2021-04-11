Коронавирус не отступает, вакцинация в мире буксует, ждать подъема нам пока рано Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РЕЦЕССИЯ БУДЕТ ДОЛГОЙ

Чего только ни обещали российской и мировой экономике в нынешнем году. Ускорения роста, ослабления замедления, ускорения замедления ослабления... И все прогнозы - как оптимистичные, так и негативные - связаны только с одним: как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Сейчас она ухудшается. И потому позитивным экономическим прогнозам доверять пока не стоит. Об этом пишут эксперты Высшей школы экономики и Российского союза промышленников и предпринимателей в свежем докладе «Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, на отрасли российской экономики и их посткризисное развитие».

- На фоне новых волн пандемии, охвативших многие страны в последние месяцы, уже сейчас очевидно, что прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году не оправдываются, - считают эксперты ВШЭ.

По мнению экспертов, мировой экономике так и не удалось победить «коронавирусные» проблемы, которые привели к глобальному кризису. Главные из этих проблем – карантинные ограничения, разная скорость вакцинации в странах мира и новые штаммы коронавируса. Все это сильно бьет по спросу, потреблению, мешает нормальным поставкам товаров и в результате страдает экономика – как отдельных компаний, так и всей планеты. Поэтому, заключают эксперты, «правительствам нужно адаптировать свою экономическую политику к условиям более долгой рецессии».

КОНТРОЛЬ УСИЛИВАЕТСЯ

Что касается российской экономики, то у экспертов ВШЭ есть две новости: плохая и… скажем так, обнадеживающая. Которая состоит в том, что за время пандемии «государство продемонстрировало способность разговаривать с бизнесом». Государство стало быстрее реагировать на проблемы частных компаний, активнее им помогать.

На этом, по мнению авторов доклада, позитивные новости заканчиваются. Давление государства на бизнес усиливается, и от этого у частных компаний в пандемию только прибавляется проблем. Даже цифровизация, которая вроде бы должна помочь бизнесу, только усиливает вмешательство государства в работу частников. Как пишут авторы доклада, цифровизация позволяет государству «контролировать бизнес во всех решениях».

Беспокоит экспертов и другая тенденция: в пандемию у маленьких частных фирм дела идут все хуже, и крупные компании (в том числе государственные) активно их поглощают. Еще одна проблема, которую отмечают экономисты «Вышки» - государственное регулирование цен на еду и лекарства. По мнению экспертов, установка цен «сверху» может быть вредна для бизнеса и рыночной экономики.

Авторы доклада опросили почти полсотни руководителей российских компаний и пришли к выводу: во время пандемии число проверок не только не снизилось, но даже выросло. «На уровне компаний отмечалось сохранение, а в некоторых случаях и усиление давления на бизнес», - пишут аналитики. И призывают снизить это давление: в тяжелые временя можно бы позволить бизнесменам дышать посвободнее.

И самое интересное: чем все это закончится для нас, обычных россиян? Тут эксперты Вышки оптимистичны:

- Бизнес-модели компаний будут трансформироваться в направлении создания экосистемы вокруг человека: его здоровья, безопасности, питания, развлечений, - пишут авторы доклада. Проще говоря, в пандемию мы стали больше ценить человека, его жизнь, желания и потребности. И добиться успеха в бизнесе сможет тот, кто будет нас лучше кормить, развлекать и оберегать.