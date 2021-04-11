Сенатор Сергей Цеков: Заявления Турции по Крыму на полуострове не волнуют никого

Сенатор Сергей Цеков. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В пятницу состоялась беседа по телефону глав России и Турции Путина и Эрдогана - последний позвонил в Москву. В субботу в Стамбуле руководитель Турецкой республики встретился с украинским лидером Зеленским. После субботней встречи Эрдоган подтвердил свою позицию по отношению к Крыму. Она, в частности, звучала в его заявлениях, в тех или иных интерпретациях, и в прошлом году, и ранее. Крым— не российская территория, по мнению турецкого лидера. Газовый поток, атомная станция, С-400 — это одно, это большие дары (учитывая условия сделок) великой технологической державы Россия. А вот территориальный вопрос— это совсем другая история.

Ну и что мы тут видим - классические двойные стандарты? Ну куда же без них?

Прокомментировать заявления турецкого президента и возможные проблемы, которые могут возникнуть во взаимоотношениях Москвы и Анкары, «КП» попросила сенатора от Крыма Сергея Цекова.

- Эрдоган в который раз заявил, что Крым в составе России — это «аннексия» по его мнению, но при том он зазывает русских туристов в Турцию?

- Это понятно. Эрдоган регулярно повторят такие заявления о Крыме. Чуть ли не раз в месяц. Ничего удивительного. Нас, крымчан, эти заявления, по большому счету, особо уже не волнуют. Они нам понятны. Мы их услышали. Мне кажется , что частое повторение этой темы идет не во вред Российской Федерации. А вот Турции определенный вред они наносят.

Нам, должностным лицам РФ, не надо резко реагировать на такие заявления. С учетом того, что заявления должностных лица в Турции и вокруг нее — они не простые. Они не имеют только черный оттенок. Ведь общие позиции у России и Турции тоже прослеживаются —и мы их их хорошо знаем. Остается вопрос -чего больше, а чего меньше?

- Для Москвы важнее поставки в Турцию С-400, постройка там атомной станции и прокладка газопровода "Голубой поток", чем резкие заявления лидера Турции о Крыме ?

- Вряд ли правильно ставить вопрос так: для нас важнее или не важнее ставить именно так ставить вопрос "экономически". Мы реалисты в политике. И мы занимаемся реальной политикой. Она, эта реальная политика — в том, что в ней мы слышим, что говорят реальные политики другой страны. И проводим политику, исходя из этого.

- Нам с Турцией стоило бы быть строже?

- Не думаю, что нам на этом фоне надо "бить горшки" с Турцией. Эти заявления после встреч с соседними лидерами никак нас не беспокоят и не меняют статус Крыма в составе России. Нас, крымчан, совершенно не волнует признание Крыма составной частью России со стороны каких-либо других государств. Да, если бы признание было официальное — это дало бы больше возможностей для экономического развития. И для сотрудничества с соседними странами, в том числе. А если не признают — ну и ладно. Но для Крыма главное — что мы для России родные. Главное — признание родителей. Но эта политика как-то оставляет некий... осадок в наших отношениях с Турцией, например.

- Турки против того, чтобы признать Крым российским, в том числе, потому, что наш полуостров — прямой конкурент турецким курортам?

- Правильная постановка вопроса. Турки такими заявлениями, которые делает их руководство - она усиливают Крым как своего конкурента. Не обязательно вводить запреты. Не признают — и не признают. У нас же масса сознательных людей. Они все слышат. Многие чувствуют недружественность Турции по отношению к нам. И они принимают решение — лучше поедем в Крым.

И Турция ведь тут новых сторонников не приобретает. А партнеров - может потерять. И ведь Украина другом Турции точно не станет. Тут надо помнить, что «друг» Украины - Америка - Турцию, мягко говоря, не очень то любит.