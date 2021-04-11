Пять простых выводов по матчу Локомотив - Спартак

Федор Смолов - один из героев весны 2021 года в составе "Локомотива". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Спартак" и "Локомотив" выдали ураганный футбол в Черкизово. Такого поединка ждали многие болельщики в весну 2021 года. Еще не было сыграно дерби между "Спартаком" и ЦСКА, но встреча команд Тедеско и Николича - одно из украшений этого футбольного года. "КП" рассказывает о том, что следует вынести из этого поединка.

ФЕДОР СМОЛОВ - ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ В РОССИИ

"Федя вернулся", - улыбаясь, говорят мужики в Черкизово после второго гола "Локомотива" в матче против "Спартака". Таким нападающего "Локо" не видели уже несколько сезонов. Обязанность форварда - забивать голы. И весной 2021 года Смолов всеми фибрами души доказывает, что достоин места в сборной на чемпионате Европы летом. Он отдал голевую передачу на Камано, он - забил гол в финале первого тайма поединка.

"Локомотив" еще посражается за Лигу Чемпионов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сколько лет, сколько зим! Кажется, летом у Станислава Черчесова будет непростой выбор в атаке на Евро-2020. А знаете, чем хорош гол Смолова со штрафного в ворота "Спартака"? Федор последний раз забивал прямым ударом со штрафного еще до легендарного ЧМ-2018 - в августе 2017 года. Сколько лет, сколько зим! Провожали Смолова с поля в конце игры аплодисментами всей "РЖД Ареной".

"ЛОКОМОТИВ" И "СПАРТАК" - ЛУЧШИЕ КЛУБЫ ВЕСНОЙ 2021 ГОДА

К очной битве в Черкизово на поле "РЖД Арены" два клуба подошли, имея солидные серии без поражений. И в этой игре должно было решиться - так уж ли хороша команда Тедеско, или же все-таки Марко Николич круче. Яркий первый тайм поединка с опасными атаками с обеих сторон и двумя голами "Локомотива" показал. В весну 2021 года, когда ни одной нашей команды нет в еврокубках, "Локомотив" и "Спартак", которые сметают всех, являются отрадой для сердец футбольных болельщиков в России.

"ЗЕНИТ" РАДУЕТСЯ НЕУДАЧЕ "СПАРТАКА"

После того, как "Спартак" проиграл в дерби московскому "Локомотиву", то расклады в турнирной таблице Премьер-Лиги слегка поменялись. И если раньше команда Доменико Тедеско была главным раздражителем и догоняющим "Зенит". То теперь же отрыв в 7 очков за 5 матчей до конца сезона - уже неплохой багаж для "сине-бело-голубых".

"Спартак" не смог уверенно сыграть против "Локомотива". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот битва за второе место по итогам чемпионата, которое дает право сыграть в Лиге Чемпионов, только разогревается. Впрочем, на финише нескольких последних сезонов именно эта интрига чаще всего и имела место. Поскольку "Зенит" традиционно решал вопрос с чемпионством, создавая себе отрыв и не упуская его.

ДОМЕНИКО ТЕДЕСКО НЕ ИДЕАЛЕН

После поражения от "Динамо" в Кубке России футболисты "Спартака" пошли по сезону со скоростью хорошего локомотива, сокрушая всех на своем пути. Был победы, в которых забивали и по пять, и по шесть голов. И даже крепкий "Ростов" удалось обыграть в Ростове-на-Дону. но вот "Локомотив" стал препятствием на пути команды Доменико Тедеско. Немецкий тренер доказал уже, что он очень хорош для российских условий. Но все-таки весной 2021 года Марко Николич - смотрится еще опаснее.

"Спартак" приехал фаворитом в Черкизово на матч с "Локомотивом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У "ЛОКОМОТИВА" ПРЕРВАЛАСЬ "ЧЕРНАЯ СЕРИЯ"

Как бы ни был хорош "Локомотив" в последние годы, встречи против "Спартака" не задавались у железнодорожников. Осенью 2014 года они в последний раз в чемпионате России побеждали спартаковцев. И после - 3 ничьи и 2 поражения. Так что если в прошлом туре "Спартак" закрывал свой "гештальт" в матчах против "Ростова" (выиграли в Ростове-на-Дону впервые с декабря 2013 года), то теперь же одной головной болью стало меньше для "Локомотива".