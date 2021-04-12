Особенности медвежьей охоты, борьба с самодержавием, "Здесь стыдятся быть богатым", черная книга оскорблений, запрет на посещение Мавзолея на санях в нетрезвом виде

Евродепутат от Голландии Питер ван Дален призвал изменить политику Германии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поскольку правящий в России режим, несмотря на все точные предсказания аналитиков, никак не рухнет, политическая мысль упорно ищет новые способы его обрушения.

Для этого евродепутат от Голландии Питер ван Дален призвал изменить политику Германии. Он указал: "Германии следует не только лаять на русского медведя, но время от времени и кусать его. Это не убьет медведя, но может заставить его сменить курс. И именно это необходимо".

Хотя ни в Голландии, ни в Германии медведей давно не водится, евродепутат со знанием дела описывает приемы медвежьей охоты с применением собак. "Пьявки", т. е. молодые собаки, отличающиеся особенной злостностью и бесстрашием, вцепляются в лесного боярина. См. у Лескова в рассказе "Зверь" -- медведь "Не столько рассердился, сколько удивился такой наглости; но потом, через полсекунды, когда пьявка хотела перехватить зубами, чтобы впиться еще глубже, он рванул ее лапою и бросил от себя очень далеко и с разорванным брюхом. На окровавленный снег тут же выпали ее внутренности, а другая собака была в то же мгновение раздавлена под его задней лапой". Впрочем, евроохотник сочетает смелость с рассудительностью. Он предоставляет почетное право атаковать зверя не своему премьер-министру, а германскому канцлеру. Очевидно, наперед смирившись с возможной перспективой гибели цепкой пьявки от лап русского медведя.

В отличие от евродепутата, председатель "Открытой России" им. М. Б. Ходорковского А. С. Пивоваров не требует от своей паствы такого самопожертвования. Он лишь предлагает составить список компаний, поддерживающих режим, и впредь не пользоваться их товарами и услугами. Хотя легко сказать. Многие торговые сети, а равно и модные в наше время т. наз. "экосистемы" работают если не в монопольном, то в близком к тому режиме. Легко сказать "не нользуйтесь" – а куда за продуктами ходить?

Хотя Дональд Трамп на днях призывал к подобному, причем бойкотировать нужно было Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco – не жук начхал. Впрочем, первоисточник один – кадетские воззвания времен смуты 1905 г. Увлеченные кадеты дошли до того, что призвали народ воздержаться от употребления казенного вина – чтобы не давать ни копейки царскому режиму.

В отличие от несислиба А. С. Пивоварова сислиб А. Л. Кудрин воззваний не произносит, предпочитая обустраивать Россию путем реформ. Приехав в Думу, глава Счетной палаты сообщил, что есть верное средство снизить уровень бедности в два раза, причем не к 2030 г., а гораздо раньше. Однако, посвятить депутатов в свой план А. Л. Кудрин не захотел: "Я сейчас не хотел бы озвучивать некоторые конкретные меры, потому что они очень чувствительны и социально чувствительны. Потому что много обещаний вызывает много ожиданий".

Чем он заинтриговал всех: что же это за меры, снижающие уровень бедности в два раза, но при этом столь социально чувствительные, что говорить о них никак нельзя. Теоретически можно допустить, что имеется в виду метод майнцского епископа Гаттона:

"Дожили мы до нежданного чуда:

Вынул епископ добро из-под спуда;

Бедных к себе на пирушку зовет", —

Так говорил изумленный народ.

Вот уж столпились под кровлей сарая

Все пришлецы из окружного края…

Как же их принял епископ Гаттон?

Был им сарай и с гостями сожжен".

Тут в самом деле уровень бедности был снижен, но предварительно разглашать методику снижения было нельзя, потому что меры были довольно чувствительные. С другой стороны, странно предполагать, что известный своей просвещенностью А. Л. Кудрин желает повторить суд Божий над епископом.

Так что вероятнее другой вариант. Имеется в виду обложить богачей чрезвычайным налогом в пользу бедных – что, конечно, будет для богачей социально чувствительно, -- но заранее говорить об этом преждевременно, потому что иначе чиновники и капиталисты от греха подальше переведут все свои состояния в Лионский Кредит.

Но в любом случае разумные социальные реформы необходимы, ибо сторонники всеобщего равенства ропщут и подстрекают. Исполнительный секретарь ЦК партии "Коммунисты России" С. А. Малинкович сообщил, что партия решила издать "Черную книгу преступлений и оскорблений в адрес великого Ленина". Книгу с оскорблениями начиная с 1991 года передадут правоохранителям, переведут на все языки и представят миру для проведения крупного и открытого судебного процесса.

Quasi-судебные мероприятия в жанре "Юность обличает империализм" были хорошо известны в советское время, методики сохранились, и отчего же не повторить? Вызывают некоторое недоумение только две детали. Перевести оскорбления на все языки – это серьезный труд. Адекватно перевести оскорбления на язык йоруба или навахо не так просто. Для этого, как минимум, надо знать, как ругаются представители этих народностей. При этом непонятно, почему список оскорблений ведется только с 1991 г. Такие забранки, как "Великий российский удав – иуда Ленин" или "О, какое это животное!" безусловно, оскорбительны, но произнесены русскими классиками еще век назад. Пассажи новейшего времени гораздо слабее.

С. А. Малинковичу следует испросить грант для более углубленной проработки вопроса. Сейчас идея любопытная, но сыроватая.

Федеральная служба охраны (ФСО), напротив, подошла к вопросу о посещении ленинского Мавзолея чрезвычайно основательно. В новых правилах указывается, что запрещено проходить в Мавзолей в нетрезвом состоянии (тут нет возражений), а также с "животными, лыжами, санками, самокатами, роликовыми коньками".

Строению на Красной площади скоро будет сто лет, но вроде бы не отмечены случаи, чтобы к ленинскому саркофагу являлись граждане с кобелями, котиками, а равно на лыжах и на санках. Но ФСО намерено выстроить железную ограду вокруг тела вождя и предусмотреть все возможные случаи. Вот пример истинной основательности и серьезности!