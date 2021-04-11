В Нидерландах убедились: Обвиняемый по делу MH-17 несколько часов даже не знал о крушении "Боинга"

Обвиняемый по делу MH-17 несколько часов даже не знал о крушении "Боинга" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В эфире передачи Nieuwsuur на телеканале Нидерландской вещательной корпорации прозвучало сообщение о том, что один из подозреваемых по делу о крушении «Боинга» рейса «МН 17» малазийской компании 17 июля 2014 года, Сергей Дубинский, в течении нескольких часов не знал о том, что в небе Донбасса, на территории, где в тот момент шли боевые действия, был поражен и потерпел крушение гражданский лайнер.

На тот момент Дубинский, имевший богатый боевой опыт в Афганистане и на Северном Кавказе, являлся одним из руководителей ополчения. Он, по некоторым данным, возглавлял главное разведывательное управление Донецкой народной республики. И фактически являлся заместителем Игоря Стрелкова — бывшего тогда главою министерства обороны ДНР. Мог ли второй человек в обороне республики не знать о «воздушной атаке» и «поражении цели» со стороны своих бойцов — если бы такая атака, действительно, была проведена?

«КП» связалось с Игорем Стрелковым, чтобы узнать его мнение о том, что его заместитель оказался в неведении о сбитом гражданском самолете - что косвенно подтверждает непричастность ополчения к этому трагическому инциденту.

- Игорь Иванович, голландские журналисты смогли прослушать записи переговоров, которые вел ваш заместитель Добровинский в июле 2014-го.

- Вопрос по «Боингу»?

- Будете удивлены, но - да.

- Я не удивлен. Мне уже телефон оборвали. Мой стандартный ответ знаете?

- Эту историю мы с вами обсуждали несколько раз. Коллеги из Нидерландов услышали то, что руководство ополчение в течении довольно длительного времени не знало о том, что был сбит гражданский самолет.

- Не отнимайте мое и свое время. Скажу вам то, что говорил в наших беседах и раньше. Ополчение не сбивало «боинг». Все!