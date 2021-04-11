Принимайте гостя космоса на День космонавтики: в опасной близости от Земли пролетит небольшой астероид

Космическая шрапнель досаждает Земле.

В NASA предупредили на всякий случай: 12 апреля – в День космонавтики – на опасное расстояние от нашей планеты окажется астероид 2021 GW. Врезаться не должен. Но пролетит очень близко - всего в 38 тысячах километрах от поверхности (0,1 LD). Это в 10 раз ближе, чем от нас до Луны. Геостационарные спутники летают чуть ниже – 40 тысячах километрах от поверхности. Какой-нибудь может попасться на пути. Будет разнесен вдребезги.

Спешащий на встречу астероид не велик – всего 5 метров в диаметре. Несется со скоростью почти в 9 километров в секунду - быстрее пушечного снаряда.

Астероид 2021 GT3, пролетевший 10 апреля. Тот, которого ждут 12 апреля (2021 GW), будет в три раза меньше.

Этот самый 2021 GW станет четвертым астероидом, пролетевшим с начала апреля 2021 года между Землей и Луной. 5 апреля рядом был 6-метровый 2021 GS, 8 апреля - 6-метровый 2021GV4, 10 апреля – 19-метровый GT3. Зачастили, что называется.

Всего же на 11 апреля 2021 года в число потенциально опасных включены 2180 астероидов.