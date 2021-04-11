Политолог оценил «фантазии» американского отставника о Крыме

Гарри Табах, некогда представлявший НАТО в России, сделал заявление о том, что Украине вполне по силам вернуть полуостров Крым. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Гарри Табах, некогда представлявший НАТО в России, сделал заявление о том, что Украине вполне по силам вернуть полуостров Крым. Что для этого нужно? Да всего ничего! По мнению родившегося 59 лет назад в Москве сына стоматолога Зиновия Ильича и гематолога Риммы Яковлевны Табах, которые 45 лет назад эмигрировали в США, надо дождаться, пока Россия «развалится».Следом за развалом, по фантазиям Гарри (Юрия) Табаха, получившего диплом фармацевта в Филадельфии, варианты таковы: Крым либо с восторгом вернется в состав Украины, либо примет статус «независимого государства». Разумеется, дружественного как Киеву, так и Вашингтону.

Бывший советник специальной наблюдательной миссии США в Грузии также предположил, что захватить юго-восточные территории, ныне Киеву не подконтрольные, для ВСУ никакого труда не составит. Хотя дело это «сложное и опасное» - это Табах, как бывший глава международного антитеррористического центра в Турции, все-таки не мог не признать.

За комментариями kp.ru обратился к главе «Института политических исследований» Сергею Маркову, который выразил откровенный скепсис по отношению к умозаключениям американского отставника.

- Сергей Александрович, вот бывший представитель НАТО в России указал, что Крым вот-вот станет «свободным» - осталось дождаться развала России.

- Табах вслух сказал то, что пока не все готовы за океаном высказать так прямо. Хотя подобное мнение довольно широко распространено в истеблишменте. Ну а про обострение ситуации на юго-востоке Украины абсолютно все люди, которые проинформированы и включены, знают, что 100 процентов вины лежит на Киеве.

- Или, скорее, на тех, кто за ними стоит?

- И на тех, кто за ним стоит. Но они традиционно обвиняют Москву. И требуют от нее отвода войск от границ. И требуют отказа от какой бы то ни было помощи Донбассу.

- Что повлечет за собой?..

- ...Вероятно, успешную операцию по попытке захвата ДНР и ЛНР. После чего, как они грезят, рейтинг власти в России рухнет. И далее интересанты создают марионеточное правительство. Цель какова? Насильственная дерусификация и украинизация юго-запада России. И русский народ как большой народ, по их мнению, раскалывается.

- План — распад?

- Ликвидация России и русского народа как большого, единого народа — это сверхзадача фантазеров. Этот план за океаном уже практически не скрывают и пытаются его реализовать. Но - не они первые пытаются...

- То есть мнение Табаха — оно характерно для общего хора?

- Нет. Он выразил мнение, доминирующее, но в столь откровенной форме пока еще не выражаемое. Ему-то что - он отставник и может позволить себе называет вещи прямо. Табах проговорился и раскрыл нам их реальные планы.

- Которым не суждено сбыться?

- Президент России как-то говорил про то, что мы еще простудимся на их похоронах. А его пресс-секретарь выражал озабоченность развитием ситуацией на Украине, но в первую очередь, тревогу за целостность самого этого государства...

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