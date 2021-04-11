Михаил Боярский: «Футболисты «Зенита» должны почувствовать себя хозяевами чемпионата»

Знаменитый актер заявил, что верит в Сергея Семака и в чемпионство «Зенита» Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-петербургский «Зенит» продолжает закреплять за собой первую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые одержали волевую победу над «Сочи» — 2:1 и смогли хоть на время, но отдалиться от ближайших соперников. Теперь в активе подопечных Сергея Семака 54 очка.

Знаменитый актёр театра и кино и преданный болельщик «Зенита» Михаил Боярский сразу после финального свистка поделился с корреспондентом kp.ru эмоциями от победы питерцев и рассказал о том, как видит чемпионскую гонку в РПЛ.

— Это закономерная победа. Несмотря на то, что после пропущенного гола у всех упало настроение, «Зенит» оказался в состоянии добыть волевую победу. Забитый сочинцами гол нужно взять на вооружение. Любая команда, будь то «Сочи» или «Химики», кусается и огрызается. Нужно быть очень осторожными, особенно на финише РПЛ. Сердар Азмун сыграл идеально. Хотя, про всю команду тоже можно сказать, что играли хорошо. Единственное, были сумбурные замены, а так в общем хорошо. Посмотрим, как сыграет «Спартак». Думаю, что проиграет «Локомотиву». Так что впереди нас ждёт чемпионский титул. Футболисты должны почувствовать себя хозяевами чемпионата. Они играют не на уровне европейских футболистов, но это лучшая команда России, — прокомментировал kp.ru победу «Зенита» Боярский.

«Зенит» и «Сочи» связывают слухами о фарм-клубе. Команда с берегов Чёрного моря активно покупает или берёт в аренду футболистов «Зенита». При этом, «Сочи» ни разу в своей истории не обыгрывали «Зенит». Михаил Боярский рассказал, как относится к слухам о статусе фарм-клуба для «Сочи» и что думает о команде Федотова.

— «Сочи» хорошая команда, чтобы футбол посмотреть, но она бесперспективна в плане призовых мест. Наверняка, там будет серьёзная ротация. Это ещё не сформировавшаяся команда. Сложно говорить о фарм-клубе «Сочи», я так глубоко не копал. Но пока «Сочи» производит впечатление команды, которая ещё не приобрела своё лицо. Она состоит из отдельно взятых игроков, а команды нет, — заявил актёр.

В последнее время вокруг «Зенита» ходит много разговоров о смене главного тренера. Конечно, критика в адрес Семака не звучит явно, но появляется, например, после вылета из группового этапа Лиги чемпионов. Главного тренера «Сочи» Владимира Федотова называют одним из главных кандидатов на смену Семаку. Михаил Боярский поделился с «Комсомолкой» своими соображениями о смене тренера.

— Я уверен в Семаке. Федотов в «Зените»? Сомневаюсь. Если Семак третий раз станет чемпионом, как тренер, то вряд ли ему откажут в том, чтобы он выиграл четвёртый и пятый раз. Тем более скоро будет столетие «Зенита». Надеюсь, Семак доведёт команду до юбилея.

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