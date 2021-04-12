Начинается строительство грандиозной горной «Долины»

Последней зимой среди знакомых сторонников активного образа жизни, кажется, не осталось тех, кто хотя бы на несколько дней не съездил на «Роза Хутор», Шерегеш или в Дом-бай - благодаря пандемии спрос на отечественные горнолыжные курорты взмыл до небес. Вот воистину - не было бы счастья... Россияне словно открыли глаза на свою собственную страну. И увидели, что отдых в родной стране может быть ничем не хуже заграничного. Есть, правда, и но. Такие туристические места в России - с хорошей инфраструктурой, достойным сервисом - можно пересчитать на пальцах обеих рук. Вот и работают они практически на пределе своих возможностей.

По своему климатическому, культурному разнообразию Россия, безусловно, должна быть одной из главных туристических стран плане-ты. И можно только схватиться за го-лову, узнав, что в докоронавирусном 2019 году международный турпоток в Турцию (52 млн человек) в десять с лишним раз превышал аналогичный показатель в нашей стране (5 млн иностранных туристов).

Конечно, эту ситуацию нужно срочно исправлять. Как известно, туристическая отрасль как никакая другая зависит от частной инициати-вы, причем на уровнях от микробиз-неса до корпораций. И в этом смысле вселяет надежду, что среди россий-ского крупного бизнеса находятся компании, готовые вкладываться в туризм всерьез и надолго.

Одним из событий года в турсфере, без всяких сомнений, станет запуск еще одного масштабного проекта по строительству круглогодичного курорта в горах близ Сочи. Название его стоит запомнить: через несколько лет «Долина Васта» может стать одним из самых модных мест для про-ведения отпуска или уик-энда. Созданием его займется госкорпорация «ВЭБ.РФ», а инвестором выступит компания «Интеррос», уже создавшая самый популярный горнолыжный курорт в стране «Роза Хутор».

В чем будет особенность «Долины Васты»? Во-первых, курорт будет располагаться в окружении Сочинского национального парка. Излишне говорить о том, что крае-угольным камнем проекта является бережное сохранение заповедной природы с органичным возведением инфраструктуры для цивилиз-ванного отдыха. Люди, знакомые с деталями реализации проекта, отмечают, что новый круглогодичный курорт может стать эталоном для экологического отдыха в России. И задать стандарты по соблюдению баланса природоохранной деятельности и реализации прав граждан на пользование естественными богатствами своей страны.

К слову, многие страны мира давно пошли по пути создания современной инфраструктуры для природного туризма именно в национальных парках. Благодаря выработанным прави-лам игры и неусыпному контролю со стороны экологических организаций растительный и животный мир нац-парков от такого соседства никак не страдает, но при этом территория генерирует достаточно средств для поддержания всех своих нужд. Опыт такого сотрудничества в России есть у «Интерроса»: при участии экологов WWF на территории «Роза Хутор» разводили горных леопардов

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Соглашение о создании нового круглогодичного курорта «Интеррос» подписал с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» - участие в проекте двух столь солидных организаций становится своеобразной гарантией качества. Планируется, что вся инфраструктура появится здесь в срок до 2025 года. А туристический поток в «Долину Васта» после выхода на проектную мощность будет достигать полутора миллионов человек. С точки зрения государства проект даст отдачу в виде создания новых рабочих мест (не мене 2500) и миллиардных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. И это не говоря об объемах денег, которые будут оставлены любителями активного и оздоровительного отдыха внутри страны, вместо того чтобы быть потраченными где-нибудь в Альпах или на Пиренеях на поддержку экономики других государств