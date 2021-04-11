Как жена моя воевала с железным монстром

Робот-мошенник деньги берет, товар не дает Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Жена Наташа в ТЦ у метро «Динамо» решила линзы глазные купить. Там их продает железный робот. Наташа заплатила ему 1 500 рублей и нажала кнопки. Робот небрежно подвинул пачку, но пачка застряла на полпути к корзине. Ее видно через стекло, но достать нельзя. Наташа кнопки еще потыкала — без толку. По указанным на роботе телефонам дозвониться не может. Нервничает. Подходит дама, культурно одетая, спрашивает:

- Что, опять застряло? А вы, - говорит, - ударьте его ногой вот в это место, как я в прошлый раз, пачка и выскочит.

Ну, жена робко пнула по железяке, пачка не выскочила.

- Не так, - говорит дама, - сильнее надо! - и пинает робота раз, другой…, пачка не вылетает.

- Вы, - говорит она Наташе, - пинаете по этому боку, а я буду бить с другого.

Скоро народ собрался, фотографируют, как две интеллигентные женщины, подобно питерскому ОМОНу, бьют сапогами в гневе барыгу робота по ребрам, в пах, но тот ни денег, и ни товара не отдает.

Пачку отстегивает, но не выдает. Вот такая дурилка железная Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Люди у нас все, конечно, умные. Они принялись советовать. Мужик один говорит, что надо пойти найти тонкую гибкую проволоку и вот через эту щелку пачку-то зацепить. Другие велят судиться с начальством робота, который здесь уж в который раз кидает людей на бабки. Третьи советуют написать Путину.

Наконец Наташа дозвонилась до кураторши робота. А та вроде как не верит, требует подтвердить оплату и все такое. Через час вопрос утрясли. Кураторша вернула деньги и обещала робота отремонтировать.

Прошдо два месяца. И мы с Наташей оказались в том же ТЦ. Жене опять понадобились линзы.

- Два раза в одну реку не входят и в одну воронку две бомбы не падают, - сказала она, вынула банковскую карту и смело двинулась на робота. Но он же, сволочь, явно жену запомнил! Деньги взял и…, как в прошлый раз, подвинул пачку, но выдавать не стал.

Снова час Наташа дозванивалась до начальства робота и жаловалась на на этого подлеца барыгу. Потом деньги ей вернули. Робота обещали отремонтировать. Но сомневаюсь я, что этого прощелыгу перенаправят на частный путь. Знать такие же и его создатели-родители. А яблоко же от яблони, как известно, недалеко падает. И надо прислушиваться к ученым, которые предрекают, что в недалеком будущем роботы станут опасны для человека, что могут пойти войной на человечество. Похоже, что вот оно, начинается!