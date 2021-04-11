Тренер Николич взломал российскую Премьер-лигу. Его «Локомотив» выигрывает все матчи 2021 года

Очередной жертвой «Локо» стал «Спартак» - 2:0. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

То, что творит главный тренер «Локомотива» Марко Николич с российской Премьер-лигой – это очень круто. И одновременно очень больно. Он выигрывает с «Локомотивом» все матчи 2021 года. Восемь официальных игр – восемь побед! В том числе и над «Спартаком» в 25-ом туре. Все это делает тренер, год назад фамилию которого в России знали всего несколько человек. И кто теперь вспоминает о Юрии Семине?

«Локомотив» Николича на раз-два разобрался с командой Доменико Тедеско. Перетерпел первые сложные минуты, закрыл Промеса, выключил Соболева, а потом дважды ужалил контратаками. В одной из них Смолов выдал прострел Камано на гол. Во второй «Локо» заставил сфолить Айртона на красную карточку, и все тот же Смолов прошил вратаря ударом с убойного штрафного – 2:0 уже до перерыва.

«Спартак» тоже был хорош. Даже вдесятером он взвинтил темп, мог претендовать на пенальти, и уж точно по сумме всех моментов наиграл на гол.

Тем весомее победа «Локомотива». Он и под давлением выглядел строго, игроки Николича четко понимали, чего от них хотят и как нужно подстраховывать жруг-друга, когда Промес тащит мяч вперед, не давали ни квадратного метра свободного пространства Ларссону, и жестко иногда с фолами пресекали в центре поля все попытки Джикия или Жиго пойти вперед. А когда все это не помогало, сейвы ногами совершал Гилерме.

Так «Локомотив» Николича в борьбе за «серебро» почти догнал «Спартак». Но это далеко не все, что сделал главный тренер «Локо» в этом году. Вот, еще список достижения Марко Николича за последние пару месяцев:

- Перестроил «Локомотив» на новую схему, и так, что теперь команда действительно напоминает хорошо мощный рабочий механизм с подогнанными друг к другу деталями

- Обыграл ЦСКА и «Сочи» (дважды)

- Поднял «Локомотив» до третьего места и уже вывел в полуфинал Кубка России

- Вытащил из молодежной команды 19-летнего Мухина и за месяц превратил его в игрока сборной России

- Реанимировал Федора Смолов, да так, что тот в 5 последних матчах забил 5 голов

- Нашел новую позицию для Жемалетдинова и тот тоже стал игроком основной обоймы сборной

- На важнейший матч всего сезона со «Спартаком» ставит в основной состав 20-летнего дебютанта Сильянова

- И все это дает результат: 8 матчей – 8 побед, всего 2 пропущенных гола 19 забитых за 2021 год

И все это сделал крепкий, но далеко не топовый по европейским меркам тренер. Специалист, который до этого работал с такими невеликими клубами, как венгерский МОЛ, словенской «Олимпией» и сербскими «Войводиной» и «Радом». Наставник, самым большим клубом в резюме которого был сербский «Партизан». Человек, чье имя в России узнали только после того, как «Локомотив» подписал к ним контракт.

То есть ноунейм, который при этом хорошо знает свое дело, приезжает к нам в страну и за несколько месяцев делает из затухающей команды лучшую дружину в российской Премьер-лиге.

Кажется, это в чем то приговор российским тренерам.

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