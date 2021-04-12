Где смотреть новый «Дом-2», виноваты ли американцы в создании коронавируса и почему Трусова ушла к Плющенко

1 место. Почему специалисты рекомендуют именно «ЭпиВакКорону» для старшего поколения

В эфире Радио «Комсомольская правда» заместитель руководителя ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих рассказала об особенностях разработки новой вакцины и применения её у людей старше 60 лет (слушать)

2 место. Можно ли делать прививку от коронавируса людям с бронхиальной астмой?

Разбираемся в этом очень важном вопросе вместе с врачом-инфекционистом Евгением Тимаковым (слушать)

3 место. Как правильно устанавливать цели и не потерять себя в гонке за успехом

Предприниматель, инвестор, автор бестселлеров «Просто Космос» и Agile Life Катерина Ленгольд рассказала Радио «Комсомольская правда», сколько нужно образований для успеха, как сформировать уверенность в своих силах и почему не надо торопиться, а надо получать удовольствие от того, что делаешь (слушать)

4 место. Дом-2 всё-таки возвращается. Когда, куда и как?

Радости фанатов нет предела - любимое шоу всё-таки решено возродить! Рассказываем обо всех подробностях реинкарнации (слушать)

5 место. Сергей Переслегин, прогностик: «Не все рожденные женщиной будут людьми, и не все собранные на конвейере будут роботами»

Каким наш мир станет всего через 20 лет? Ведущий российский прогностик Сергей Переслегин - о том, был ли коронавирус творением человека, с каким новым сверхвызовом мы столкнемся и почему не все справятся с будущей реальностью (слушать)

6 место. Тотальный диктант-2021. Полный текст Дмитрия Глуховского «Обещание»

Если вы не успели написать «Тотальный диктант» в субботу - ничего страшного. Можете включить наш подкаст и написать его в любое удобное время. Диктует ведущий Радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов (слушать и писать)

7 место. Глава Роспотребнадзора Анна Попова: У нас не будет 3-й волны коронавируса, если мы будем трепетно соблюдать все правила

Главный государственный санитарный врач пришла в гости на Радио «Комсомольская правда» и рассказала, выработался ли у россиян коллективный иммунитет на ковид, как пройдет отдых детей летом, почему безопаснее провести отпуск в России, куда делся грипп, когда будут сняты все ограничения и как безопасно провести майские (слушать)

8 место. Большое интервью Патрушева: жирный намек на причастие американцев к созданию коронавируса

Секретарь совбеза дал неожиданно большое интервью и рассказал много о чем. Но наши ведущие Сергей Мардан и Мария Баченина зацепились за один момент и обсудили вместе с экспертами, виноваты ли США в создании коронавируса (слушать)

9 место. Александра Трусова - про решение перейти к Плющенко: Мы принимаем совместные решения с папой и всегда последнее слово за мной

В эфире Радио «Комсомольская правда» прославленная фигуристка рассказала Тине Канделаки, о чём она мечтает с детства, почему никогда не расстается со своими собаками и чем отличаются Тутберидзе и Плющенко (слушать)

10 место. Константин Кинчев: Когда скептики говорят, что мир превращается в цифровой концлагерь, я совершенно отчетливо вижу себя в их рядах

Лидер группы «Алиса» в интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал про свой новый альбом и новую песню «Вебинар» (слушать)