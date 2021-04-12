Когда мечтал я о ракете

Когда уже желтел родимый край

И быть недолго оставалось лету,

Я залезал на дедушкин сарай

И строил настоящую ракету.

Блестел на солнце круглый катафот

На радость молодому инженеру...

И рядом кот, огромный рыжий кот

Мечтал со мной покинуть атмосферу.

Но опасался пересечь рубеж.

Как лев метался, прыгая по крыше.

А вдруг там даже рыбки не поешь?

А есть ли воробьи, чердак и мыши?

Как звезды в небе, гасли фонари.

Того кота давно уж нет на свете.

Но я опять, хоть мне и тридцать три,

Все так же помышляю о ракете.