Когда мечтал я о ракете

Когда уже желтел родимый край
И быть недолго оставалось лету,
Я залезал на дедушкин сарай
И строил настоящую ракету.
Блестел на солнце круглый катафот
На радость молодому инженеру...
И рядом кот, огромный рыжий кот
Мечтал со мной покинуть атмосферу.
Но опасался пересечь рубеж.
Как лев метался, прыгая по крыше.
А вдруг там даже рыбки не поешь?
А есть ли воробьи, чердак и мыши?
Как звезды в небе, гасли фонари.
Того кота давно уж нет на свете.
Но я опять, хоть мне и тридцать три,
Все так же помышляю о ракете.