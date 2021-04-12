Его работа - никогда не подводить королеву: Каким на самом деле был муж Елизаветы II принц Филипп

1951 год: на руках у молодых Елизаветы и Филиппа их дети - наследник британского престола принц Чарльз (на фото слева) и принцесса Анна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О смерти 99-летнего принца Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского, пресс-служба Букингемского дворца сообщила в пятницу, 9 апреля. Он умер в родовой резиденции династии - Виндзорском замке. Причиной стал не COVID-19, королевская чета успешно привилась от вируса еще в декабре. Не выдержало вконец изношенное сердце. В этом году Филипп почти месяц провел в больнице, вроде бы шел на поправку, но...

ИЗ ГРЕК В ВАРЯГИ

Маунтбеттен происходил из высокого царственного рода. Его родной бабушкой по отцовской линии была Ольга Романова, внучка российского императора Николая I. Так что могущественному самодержцу Филипп приходился праправнуком. А его дядя, король Константин I, занимал престол Греции. Но монарших почестей Филипп лишился еще в младенчестве. Когда ему было два года, дядю свергли, и семье пришлось бежать из страны и жить в изгнании. Они не бедствовали (хотя первое время ребенок был вынужден спать в кроватке, сделанной из ящика для апельсинов), но отношения между родителями мальчика испортились. Отец уделял жене и сыну все меньше внимания и в конце концов подал на развод. Мать восприняла это событие очень тяжело и в итоге закончила свои дни в психлечебнице. А Филиппа отправили к родственникам в Англию, где он и нашел свою судьбу.

Принц Филипп в детстве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впервые 13-летний подросток увидел 8-летнюю девочку Елизавету в лондонском Вестминстерском аббатстве на свадьбе экс-принцессы Греции. Детей познакомили, они вежливо поздоровались и тут же забыли друг о друге, не представляя, что потом жизнь свяжет их вместе на долгие 74 года.

Вторая встреча будущих супругов произошла через пять лет, к тому времени Филипп превратился в высокого красавца блондина с голубыми глазами. Он учился в Королевском военно-морском колледже. Туда прибыла королевская семья, и юношу отобрали в группу кадетов, которые должны были сопровождать принцесс. Филипп и Елизавета гуляли по окрестностям, играли в теннис, о многом говорили и впервые почувствовали близость друг к другу. Потом завязалась переписка, а вскоре на столике у будущей королевы уже без утайки стояло его фото.

Семья принца Филиппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1946-м состоялась помолвка, а свадьбу сыграли год спустя. В соответствии с требованиями двора Филипп отказался от своих прошлых регалий, а также сменил веру, перейдя из православия в англиканство. Но взамен получил титул принца и герцога Эдинбургского.

В 1964 году Филипп впервые встретился с битлами (на фото он жмет руку Ринго Старру). Принц вручил им награду как лучшей поп-группе года. Фото: AP/East News

ИКОНА СТИЛЯ И ДАМСКИЙ УГОДНИК

В Букингемском дворце подсчитали, что с 1952 года принц Филипп выполнил больше двадцати тысяч официальных обязанностей. Покровительствовал наукам, спорту, флоту. Слыл другом защитников природы. Хотя и от охоты не отказывался - однажды в Индии он одним выстрелом убил огромного тигра. До 97 лет водил автомобиль, пока не угодил в аварию.

В Британии супруга королевы не без оснований считали иконой стиля. Его знаменитые пальто получили негласное название «Герцог» (в честь одного из титулов) и быстро вошли в моду. Приезжая в Шотландию, Филипп с удовольствием носил килт (традиционную шотландскую юбку) и, ничуть не смущаясь, публично извещал, что другого белья под ней нет.

Елизавета писала Филиппу на фронт, когда он воевал с немцами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вообще супруг Елизаветы был остер на язык, но не всегда его шуточки оказывались политкорректными. «Вы еще не перестали бросаться друг в друга копьями?» - ошарашил он представителя австралийских аборигенов. А в той же Шотландии смутил местных жителей вопросом к автоинструктору: «Как вам удается заставить местных водителей не пить достаточно долго, чтобы сдать экзамен?»

Но самые щекотливые моменты в жизни Филиппа связаны с приписываемыми ему многочисленными амурными похождениями. В середине 80-х Филипп признался своему биографу Бэзилу Бутройду, что в брак с Елизаветой вступил не по любви, а по расчету: «Мне надоела нищета. У меня никогда не было своего угла. С восьми лет я скитался по школам и кораблям». К середине 50-х годов они уже не спали вместе в супружеской опочивальне.

С женой во время прогулки на природе. Фото: EAST NEWS

Российский историк Геннадий Соколов, исследовавший жизнь королевской семьи, утверждает, что герцог Эдинбургский был настолько любвеобилен, что руководство служб охраны и безопасности британской короны приняло решение о постоянном круглосуточном наблюдении за Филиппом. Из опасения утечки информации о похождениях герцога в желтую прессу. А королевский фотограф Бэрон Нейхум якобы помог Филиппу основать мужской «Четверг-клуб», где весьма знатные особы предавались разврату на закрытых секс-пати.

Филиппу была по нраву служба в армии, но он покинул ее, чтобы быть вместе с Елизаветой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так это или нет, неизвестно. Но в глазах подданных Филипп всегда оставался образцом верного супруга. Когда в 1997 году Елизавета и Филипп праздновали золотую годовщину свадьбы, королева призналась, что муж был ее главной опорой все эти годы. А сам он как-то сказал, что у него очень важная и ответственная работа - никогда не подводить королеву.

Супруг ее величества герцог Эдинбургский во всей своей красе в одном из покоев Виндзорского замка. Фото: Tim Graham Photo Library via Getty Images

СЛУХИ

Его убило скандальное интервью?

Когда принц Гарри и Меган Маркл дали свое скандальное интервью о нравах в Букингемском дворце, копья критиков полетели в адрес принца Филиппа. Многие сочли, что высказывания в адрес наполовину темнокожей жены принца и их будущего ребенка прозвучали именно из уст супруга Елизаветы Второй. Атаки на старого и больного человека стали столь массовыми, что ведущей Опре Уинфри пришлось выступить со специальным заявлением: герцоги Сассекские, говоря о расизме в королевской семье, не имели в виду герцога Эдинбургского.

Принц Филипп перестал участвовать в публичных мероприятиях еще в 2017-м Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но, говорят, сам он очень тяжело воспринял эти откровения своего внука и его жены. Возможно, это стало последним ударом для 99-летнего старца.

Тело принца Филиппа до захоронения согласно его воле будет находиться в Виндзорском замке, похороны пройдут там же, в часовне Святого Георгия.

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