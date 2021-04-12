Анекдот: Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают - их там нет

Электрик Жора мечтал стать спортсменом.

Спортсменом он так и не стал, но разряд получил!

* * *

Человек создан для счастья, не своего, конечно, но все же.

* * *

- Как вообще земля тебя носит!!!

- Ну… эта… как ее… Гравитация!

* * *

- Дорогая, вот я смотрю на тебя и не могу понять: как Бог создал тебя такую красивую и такую глупую?

- Очень просто. Красивою - чтобы я нравилась тебе, а глупой - чтобы ты мне нравился.

* * *

- Незамужняя?

- Да. Дважды...

* * *

Невеста была в плохих отношениях с подругами, поэтому, перед тем как бросить букет, завернула в него кирпич.

* * *

Новость: «Врачи назвали самый опасный и самый безопасный алкогольный напиток!»

Интересно, а опыты проводились долго и с удовольствием?

* * *

Если бы Бог был женщиной, то заповедей было бы значительно больше: не сори, не храпи, не ори на меня.

* * *

На таможне внимательно досматривают багаж отца семейства.

За процессом внимательно наблюдает его маленькая дочка. Вдруг она начинает радостно смеяться, хлопать в ладоши и кричать:

- Горячо! Горячо!

* * *

Тамара так плохо водила автомобиль, что однажды она ехала по двору и у нее на лобовом стекле какое-то время было вместо двух целых три дворника.

* * *

В магазине на кассе.

- Молодой человек, 18 есть?

- Но я ж пепси покупаю!

- А я просто интересуюсь. Я женщина свободная.

* * *

- Я на днях открываю новое дело и нереально разбогатею.

- Вы бизнесмен?

- Нет, я прокурор.

* * *

- Папа, а чем задачи отличаются от проблем?

- Задача - это когда надо попасть в цель, а проблема, сынок, - когда целятся в тебя.

* * *

Каждый день, возвращаясь домой, Петр сперва в смартфоне читал семейное положение жены в Одноклассниках. «Замужем» - значит все хорошо. «Разведена» - его дома ждет скандал. Но когда он прочитал «Вдова», то понял, что она узнала про любовницу.

* * *

- Я вас осматривать не буду, пока вы не наденете маску!

- А вы точно стоматолог?