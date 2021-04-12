Анекдот: Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают - их там нет

Электрик Жора мечтал стать спортсменом.
Спортсменом он так и не стал, но разряд получил!
* * *
Человек создан для счастья, не своего, конечно, но все же.
* * *
- Как вообще земля тебя носит!!!
- Ну… эта… как ее… Гравитация!
* * *
- Дорогая, вот я смотрю на тебя и не могу понять: как Бог создал тебя такую красивую и такую глупую?
- Очень просто. Красивою - чтобы я нравилась тебе, а глупой - чтобы ты мне нравился.
* * *
- Незамужняя?
- Да. Дважды...
* * *
Невеста была в плохих отношениях с подругами, поэтому, перед тем как бросить букет, завернула в него кирпич.
* * *
Новость: «Врачи назвали самый опасный и самый безопасный алкогольный напиток!»
Интересно, а опыты проводились долго и с удовольствием?
* * *
Если бы Бог был женщиной, то заповедей было бы значительно больше: не сори, не храпи, не ори на меня.
* * *
На таможне внимательно досматривают багаж отца семейства.
За процессом внимательно наблюдает его маленькая дочка. Вдруг она начинает радостно смеяться, хлопать в ладоши и кричать:
- Горячо! Горячо!
* * *
Тамара так плохо водила автомобиль, что однажды она ехала по двору и у нее на лобовом стекле какое-то время было вместо двух целых три дворника.
* * *
В магазине на кассе.
- Молодой человек, 18 есть?
- Но я ж пепси покупаю!
- А я просто интересуюсь. Я женщина свободная.
* * *
- Я на днях открываю новое дело и нереально разбогатею.
- Вы бизнесмен?
- Нет, я прокурор.
* * *
- Папа, а чем задачи отличаются от проблем?
- Задача - это когда надо попасть в цель, а проблема, сынок, - когда целятся в тебя.
* * *
Каждый день, возвращаясь домой, Петр сперва в смартфоне читал семейное положение жены в Одноклассниках. «Замужем» - значит все хорошо. «Разведена» - его дома ждет скандал. Но когда он прочитал «Вдова», то понял, что она узнала про любовницу.
* * *
- Я вас осматривать не буду, пока вы не наденете маску!
- А вы точно стоматолог?