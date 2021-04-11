Что произошло после матча Локомотив - Спартак

"Локомотив" победил 2:0 и сократил до 1 очка отставание от "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" не смог выдержать напор "Локомотива" Марко Николича. В битве двух самых успешных футбольных команд Премьер-Лиги весны 2021 года победила та, у которой в составе оказался форвард Федор Смолов. Нападающий за один тайм сделал голевой пас и забил прямым ударом со штрафного, чего не случалось с игроком с августа 2017 года. "Локомотив" победил "Спартак" 2:0. "КП" рассказывает о главных событиях, которые случились после матча 25 тура РФПЛ Локомотив - Спартак.

ЧТО СКАЗАЛ ПОСЛЕ МАТЧА ТЕДЕСКО

- Всем добрый вечер! - начал свой спич на чистом русском языке главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. А потом перешел на английский:

- Начало этого матча было хорошим, контролировали ход встречи. Надо было брать инициативу на себя. Если бы Айртон смог найти игроков в штрафной соперника, то открыли бы счет. После первой же атаки "Локомотив" забил нам. Мы продолжили потом хорошо играть. Но случилась красная карточка, второй гол. В перерыве мы поменяли кое-что в нашей игре. Нечасто приходится видеть такую блестящую игру вратаря, как у Гильерме сегодня. Только, наверное, у Нойера, - отметил наставник "Спартака".

А когда же у Тедеско спросили, что он думает по поводу судейства, то сделав пару глубоких вдохов, немец молвил:

- Мне очень сложно говорить что-то про работу судей. Вот и все.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Про удаление Айртона в поединке главный тренер "Спартака" не стал говорить слишком грозно:

- Проиграли сегодня все, вся команда, не только из-за Айртона. Он в первом тайме сыграл хорошо. Он пропустит следующий матч и мы должны смотреть, кто выйдет в стартовом составе на его позицию в следующей игре.

В "СПАРТАКЕ" ЗНАЛИ, ЧТО "ЗЕНИТ" ПОБЕДИЛ

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров появился на поле сразу после перерыва вместо Александра Соболева. И он отметил:

- Не получилось в первую очередь победить. Настраивались на хороший результат. Не всегда команда побеждает, мы должны сделать правильные выводы и идти дальше. Следующий матч у нас против "Уфы".

Секрет "Локомотива" - игроки в стенке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А результат матча "Зенита" в "Спартаке" и правда знали. Но - не предавали этому особого значения.

- Результат мы знали, но не обращали внимание на него. Нужно было самим побеждать.

ГИЛЬЕРМЕ СКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ИГРАЕТ ХОРОШО

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме стал одним из героев встречи наряду с Федором Смоловым. Во втором тайме он отразил немало атак от игроков "Спартака":

- Игра, как и все ожидали, была сложной. Матч был за 6 очков, и понимали, что есть реальная возможность попасть на 2 место. В начале игры было много нервов. Потом же мы начали играть хорошо, получилось проводить много контратак. И получилось реализовать те моменты, которые у нас были. Потом после удаления играли на результат и хорошо, что у нас все получилось. Самое главное - команда набрала 3 очка, которые мы хотели сегодня взять.

Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И вместе с тем, Гильерме сказал, почему весной 2021 года стал играть настолько хорошо:

- Когда я зимой уехал в отпуск в Бразилию, то сам для себя сказал, что нужно играть хорошо. Потому что не играл на том уровне, на каком могу. И как приехал в Испанию на сборы, то нужно было возвращать свой уровень. Я уже столько лет в России и все знают, на что способен. Я сам для себя хочу доказать, что еще несколько лет могу играть на своем уровне. На мой взгляд, я уже начинаю возвращаться к этому. Сегодня Бог подарил мне такую игру. Но самое главное, что хорошо сыграли не только я, но и команда. Когда вся команда бьется, то это хорошо.

Поведал Гильерме и детали своего имиджа. В последнее время вратарь оброс. Что это? Русский бразилец ответил сам:

- Хочу просто поменять стиль и играть с длинными волосами.

И один из главных вопросов - а за что желтую получил Гильерме?

- Судьи подумали, что я кричал на ассистентов но пытался докричаться до своих игроков. А они меня неправильно поняли.

"Спартак" уступил впервые с 2014 года в Черкизово. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОЧЕМУ ТАК ХОРОШО ИГРАЕТ ФЕДОР СМОЛОВ

Гол и голевая передача Федора Смолова - еще один повод для того, чтобы обратить внимание на форварда, которого долгие годы считают талантливым. Весной 2021-го Смолова - не остановить. Главный тренер "Локомотива" Марко Николич после победной игры сказал:

- Федор забивает, постоянно в игре. Для нападающего это нормально. Это - его работа, у него есть все качества. Он вернулся к нам из Испании без подготовки, и сейчас он готов играть. Но сегодня хорошо играли и наши молодые игроки.

Федор Смолов празднует гол в ворота "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оценивая же выступление своего клуба, Николич признался:

- Для нас самое важное - наша игра. У "Спартака" игра прямо построена, много передач, опасность с флангов. Но мы подготовились хорошо. Всегда нужно концентрироваться на своей игре. Сложная игра, в которой мы добились победы. Мы не пропустили голов, и это очень важно для нас. Нам предстоит сложный матч против "Ростова" и на него нужно настроиться правильно.