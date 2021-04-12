От коронавируса вакцинирована уже четверть армии России

В Вооруженных Силах России ежесуточно вакцинируется более 12 тысяч военнослужащих и членов их семей. Фото: Виталий Невар/ТАСС

В Вооруженных Силах России ежесуточно вакцинируется более 12 тысяч военнослужащих и членов их семей.

- По состоянию на 12 апреля, в Вооруженные Силы РФ поставлено 651 110 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. К настоящему времени первым компонентом вакцинировано 531 758 чел. Из них: 41% - военнослужащие, 59% - курсанты и преподаватели высших военных учебных заведений, преподаватели довузовских образовательных организаций, - рассказали в Минобороны России.

По данным военного ведомства полный курс вакцинации (двумя компонентами) в вооруженных Силах получили уже 400 384 чел. Отметим, что в первоочередном порядке была проведена вакцинация профессорско-преподавательского состава образовательных организаций и курсантов (слушателей), изъявивших желание привиться.

- Также 183 иностранные военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации российским препаратом «Спутник V»,- подчеркнули популярность российской вакцины в Минобороны и добавили, что с начала 2021 года в российских войсках отмечается стойкая тенденция снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди личного состава армии и флота.

По данным военных медиков в настоящее время в госпиталях на лечении находятся 286 человек, еще 139 военнослужащих проходят амбулаторное лечение на дому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России запатентовали лекарство от коронавируса: Как «Мир-19» остановит ковид

Средство вводится интраназально и должно лишать вирус способности размножаться в организме (подробности)