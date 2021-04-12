Не все то золото, что свистит

У милиционера с Рублевки (Артем Сучков), помимо фуражки, свистка и жезла, есть предпринимательская жилка и обаятельная улыбка. Фото: Кадр из фильма

Для начала нам предлагают вернуться на 40 с лишним лет назад, в погруженный в застойную спячку СССР. Казалось бы, какие в те годы могли быть проблемы? Государство контролирует абсолютно все, зарплаты у всех одинаковые, материальные амбиции граждан не выходят за рамки покупки холодильника или «Запорожца». Но сценаристы сериала «Золото Лагина» (НТВ, с 12 апреля, будни, 19.40) придумали историю о начальнике прииска Иване Лагине (Александр Балуев), который - неслыханное дело! - сам решает, сколько платить своим рабочим. Естественно, на строптивого золотодобытчика точит зубы московское начальство, да и вездесущие бандиты планируют чуть ли не с пулеметами в руках взять приступом богатый прииск.

Если о существовании в СССР криминальных структур людям, в какой-то момент окончательно поверившим в безоблачное советское прошлое, надо периодически напоминать, то о том, что братва правила бал в лихие 90-е, помнят все. И что бы там кто ни говорил, лишь наши славные стражи порядка, именуемые в те годы милиционерами, могли этой уголовной нечисти противостоять. Получалось, правда, не у всех и не всегда - например, юный Володя Яковлев, только что окончивший школу милиции, на своей первой полноценной работе по профилю будет регулярно попадать в нелепые ситуации. И это неудивительно, ведь Володя - тот самый генерал Яковлев, хорошо знакомый нам по сериалу «Полицейский с Рублевки». Новая комедия «Милиционер с Рублевки» (ТНТ, с 12 апреля, понедельник - четверг, 21.00) - предыстория «Полицейского...», в которой роль молодого Яковлева, полюбившегося нам благодаря зажигательной игре Сергея Бурунова, исполняет Артем Сучков.

Герой Александра Балуева будет защищать золотой прииск с оружием в руках. Фото: Кадр из фильма

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ребенок, ты чей?

На канале «Россия 1» стартует новый сезон мелодрамы «Осколки» (понедельник - четверг, 21.00). В этой истории, напомним, все вертится вокруг одного из самых популярных в мире мыльных опер сюжета - перепутанных в роддоме младенцев. Ну а как их не перепутать, если у одного мать - Прокопьева, а у другого - Прокофьева? Одна буква, сущая ерунда! Но из-за этой ерунды две женщины растили чужих детей - вскрылось это в первом сезоне, там же были расставлены все точки над «i». Однако авторы уверены: зрители хотят узнать, как сейчас, спустя три года после событий первого сезона, живут вроде бы разобравшиеся со своими и чужими отпрысками героини…