Нулевое захоронение отходов - социальный договор населения, власти и бизнеса

На КПО «Дон» работают 450 местных жителей. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

В какой-то момент стало очевидно, что мы дошли до края, нужно менять систему утилизации отходов. Иначе просто утонем в собственном мусоре!

Но решение уже есть. В России предлагают создать комплексную систему обращения с отходами, главный принцип которой: мусор - это новый ресурс, и его можно переработать либо в новый товар, либо в энергию. Для этого в крупных городах-миллионниках должны появиться свои сортировочные и перерабатывающие мощности. Полностью отказаться от полигонов позволят 25 заводов переработки отходов в энергию, но только тех, которые нельзя вернуть в оборот как вторсырье.

25 ЗАВОДОВ

Пилотным регионом для перехода к новой системе стала Московская область. За несколько лет здесь закрыли 39 мусорных полигонов. На многих из них уже запущена программа рекультивации. Теперь в Подмосковье весь мусор поступает на КПО - комплексы по переработке отходов. Четыре таких предприятия построила компания «РТ-Инвест», дочерняя компания «Ростеха». Для всех очевидно, что этот опыт нужно распространять на всю страну.

Главная цель - выйти на нулевое захоронение, когда мы больше ничего не будем зарывать в землю. Для этого нужна комплексная система переработки отходов, которые нельзя вернуть в оборот как вторсырье, в электроэнергию. Такие проекты уже давно успешно работают во многих странах.

В России предлагают построить 25 современных мусоросжигательных заводов, благодаря которым свалки исчезнут как класс. Для этого свои усилия готовы объединить сразу три крупные госкорпорации - «Ростех», «Росатом» и ВЭБ. Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров направил информацию по этой программе премьер-министру России Михаилу Мишустину.

На сегодня в нашей стране зарывают в землю до 93% (!) всех наших отходов. Специалисты подсчитали, что строительство заводов по термической переработке мусора в энергию позволит России уже к 2030 году отказаться от создания новых свалок и закрыть до 30 действующих полигонов.

Насколько известно, решение по строительству этих 25 заводов должно быть принято на этой неделе.

Мусор проезжает по конвейерам через многоступенчатую систему сепараторов, которая четко разделяет разные виды пластика, картон, металл и стекло. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

ЧУЖИХ ЗДЕСЬ НЕТ

В Подмосковье уже в 2023 году появятся первые четыре современных мусоросжигательных завода с безупречной японской системой безопасности. Их строит «РТ-Инвест». А накануне компания организовала для экологов, активистов и муниципальных депутатов экскурсию на комплекс по переработке отходов «Дон» в Кашире. Благодаря поддержке Минпромторга «РТ-Инвест» создала в Подмосковье уже четыре таких КПО. Здесь локализовано до 70% оборудования (то есть производство зарубежных аналогов техники, необходимых для КПО, теперь находится у нас в стране), а это и новые рабочие места, и новые контракты для российской промышленности.

На территорию через ворота въезжают синие и серые машины - по цвету баков, которые они опустошают на контейнерных площадках в населенных пунктах (серые - смешанные отходы, синие - вторсырье).

На предприятии работают 450 человек (КПО стал для городского округа одним из крупнейших работодателей).

Грузовики вываливают свое содержимое в ангаре приемного отделения. «Мокрый» мусор - слева, полезное вторсырье - справа.

- Примерно 20% всех смешанных отходов мы в итоге отбираем как полезные для переработки фракции. Из РСО этот процент гораздо выше, до половины и более, - рассказывает наш гид, представитель «РТ-Инвест».

Бульдозеры и помогающая им «пехота» с граблями нагребает мусор на ленту. А дальше мусор поднимается на второй этаж, проходит через разные сепараторы, которые отделяют пластик, металлы, органику. Затем собранные фракции прессуют в большие кубы, и уже в таком виде вторсырье забирают переработчики.

В соседнем корпусе тем временем «зреет» компост, который спустя три-четыре недели становится безопасным техническим грунтом.

Финишная прямая - фракции прессуются в большие плотные кубы (на фото слева - тетрапак, справа - алюминиевые банки), которые затем отгружаются переработчикам. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

«СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ СВАЛКИ - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

Предприятие впечатляет. Мощные машины, отлаженная система. Но даже после самых современных КПО все-таки остаются «хвосты» - отходы, которые невозможно ни отсортировать, ни превратить в новые вещи. С этой проблемой сталкивается весь мир. В том числе передовые по переработке отходов страны вроде Германии, Швеции, Японии. Они эти «хвосты» сжигают, обращая их в электроэнергию.

Но в России таких современных мусоросжигательных заводов пока нет.

- Я была в Германии, изучала систему переработки отходов в Кельне, - рассказывает председатель правления регионального центра Общественного контроля Московской области Наталья Галл. - Там в том числе есть термическая переработка. И эта система работает.

Экологическая активистка Светлана Долгова живет в Солнечногорске. На территории этого городского округа как раз строят один из четырех заводов по термической переработке мусора.

- У меня в Солнечногорске дети живут, мама там живет, я не могу желать им зла, понимаете? - говорит женщина. - Поэтому считаю, что создавать новые свалки - это преступление. Только не в землю! У нас в Подмосковье грунтовые воды находятся везде высоко, и в них попадает вся эта гадость от свалок. Поэтому термическая переработка - это выход для России. Без нее мы на нулевое захоронение не выйдем. А я как общественница сделаю все возможное, вынесу всем госчиновникам мозг, чтобы на будущем мусоросжигательном заводе была серьезная система очистки, безопасная для окружающей среды и людей.

Мнение специалиста

Эксперт Гюнтер ДЕХУСТ: У нас в Германии ежегодно сжигается 25 млн тонн отходов

На днях на сайте российского отделения экологической организации «Беллона» (основана в середине 1980-х в Норвегии) появилось заявление видного немецкого специалиста по переработке отходов Гюнтера Дехуста. Это признанный эксперт, научный сотрудник Эко-Института во Фрайбурге. Если верить статье, Дехуст вроде как выступил против термической переработки отходов. Нам удалось побеседовать с Гюнтером Дехустом по видеосвязи. Забавно, но вопрос о его категорическом неприятии мусоросжигания специалиста удивил:

- Не помню, чтобы я говорил на этот счет с кем-то из «Беллоны»… Вообще-то в Германии ежегодно сжигается 25 миллионов тонн отходов.

Цифра огромная. Выходит, даже в Германии, на опыт которой молятся все «международные» экологи, мусоросжигание - это не какая-то там погрешность, а серьезная отрасль.

- Я знаю, что в России до сих пор система обращения с отходами строится на захоронении мусора в почву. И это плохо со всех сторон, - говорит эксперт. - Ваша страна теряет ценные ресурсы, которыми могла бы пользоваться, перерабатывая отходы. И, разумеется, через свалки большое количество вредных химических веществ попадает в грунтовые воды. Это вредит окружающей среде, экологии.

По словам специалиста, мусорные полигоны несут опасность не только для самой России, но и соседних стран.

- Вашей стране нужно повсеместно ввести раздельный сбор отходов. Нужно, чтобы люди еще у себя дома отделяли органику от твердых фракций. Когда на ваших предприятиях переработали этот мусор, получили качественное вторсырье различных фракций, надо подумать, что можно сделать с остатками, которые нельзя переработать. Увы, есть некоторые фракции, некоторые виды отходов, которые можно только сжечь. Даже Германия не находится на таком уровне, когда вообще не остается отходов, которые лучше всего жечь на заводе для получения энергии.

Но при этом на днях еще одна зарубежная экологическая организация - «Гринпис» - выступила со странным заявлением, написав письма в несколько российских ведомств. «Гринпис», вопреки здравому смыслу и мнению многочисленных экспертов, утверждает, что от обычного захоронения мусора в землю… меньше вреда, чем от сжигания.

То есть Россию призывают все так же возводить вокруг наших городов новые горы гниющих отходов, вместо того чтобы взять на вооружение давно зарекомендовавшие себя международные практики?!

- Если брать «иерархию» вреда, самое плохое - это захоронение мусора в землю, - уверен Гюнтер Дехуст. - Это если мы говорим о твердых бытовых отходах. А вот строительный мусор, который инертен и не вызывает химических реакций, может быть утилизирован в земле.