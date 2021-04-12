Почему налоги в России растут быстрее зарплат

Минфин считает наши сборы низкими. С этим согласен 1% россиян Фото: Shutterstock

Мы платим слишком много налогов - в этом уверена треть россиян. Половина считает, что платим достаточно. Это выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения, опросив 1600 россиян. И лишь 1% заявил, что налогов в России платят слишком мало (а потом, вероятно, сел в машину с надписью «ФНС» и поехал на работу).

А через несколько часов после публикации опроса ВЦИОМа на сайте Минфина появилось сообщение:

«Налоговая нагрузка на граждан в России - одна из самых низких в мире. Так, например, ставки НДФЛ в нашей стране составляют всего 13% и 15%, в то время как в других странах этот показатель достигает 35%. Действующая с текущего года ставка НДФЛ 15% распространяется только на доходы свыше 5 млн рублей в год и затрагивает незначительную часть населения страны. Большинство, как и раньше, уплачивает налог по ставке 13%.» - так ответил Минфин гражданам, недовольным нашими налогами.

Так все-таки, низкие у нас налоги или высокие? Об этом мы поговорили с Алексеем Гатиным, управляющим партнером юридической компании «Закон и Налоги».

МНОГОВАТО БУДЕТ

- Алексей, почему многие россияне считают, что платят слишком много налогов?

- Потому что россияне действительно платят слишком много налогов. Наши чиновники любят напоминать про НДФЛ в 13 и 15 процентов, но это неправда, что он один из самых низких в мире.

Взять ту же Америку. У них сложная шкала налогообложения, и сборы для каждого человека зависят от разных факторов: семейного положения, суммы заработка. Например, на доход до $9875 в год американец платит налог 10%, на заработки от $9876 до $40 125 - 12%. Это меньше, чем у нас. Между прочим, 40 тысяч долларов в год - это по нынешнему курсу 250 тысяч рублей в месяц. Очень высокий заработок для России. В Европе похожая ситуация - например, немцы вообще не платят налог на доходы ниже 9744 евро в год. Но чем больше доход, тем выше налоговая ставка.

Налог 35%, о котором говорят наши чиновники, на Западе платят лишь те, кто зарабатывает сотни тысяч долларов. Вот и получается, что у них бюджет формируется в основном за счет богатых, а у нас перед налоговой практически все равны - и бедные, и олигархи. И такая система несправедлива по отношению не только к гражданам, но и к государству. Если бы Америка использовала такую же «уравниловку», бюджет США недополучил бы 34% налогов. Так что от наших «низких» налогов выигрывают только богатые.

Еще один важный момент, о котором у нас часто умалчивают: НДФЛ - далеко не единственный сбор, который мы платим в бюджет со своих доходов. Работодатель платит за нас отчисления в фонд социального страхования, пенсионный фонд и т. д. По нашим подсчетам, в сумме все эти отчисления составляют около 43% от дохода. То есть с каждых 10 000 рублей заработка вы отдаете государству 4300 рублей.

Но и это еще не все. Взять хотя бы НДС...

- Алексей, подождите, но ведь НДС платят организации. Налог на добавленную стоимость у нас составляет 20%. Магазин купил товар за 1000 рублей, продал за 1100, и с наценки в сто рублей платит бюджету 20% в виде налога - 20 рублей. Разве не так?

- Все так, только платит их не продавец - он перекладывает свои расходы на покупателя. Он же не хочет терять прибыль, снижать зарплаты. В 2019 году НДС у нас увеличился с 18 до 20%, и цены сразу выросли. Так что вы платите НДС всякий раз, когда что-то покупаете - хоть продукты, хоть машину.

Кроме этого, мы платим налог на недвижимость, на автомобили. Налоги заложены в коммунальные платежи, в цену бензина и т. д. Так что когда мы говорим о налоговом бремени, надо учитывать все сборы, а не только НДФЛ. Вот и получается, что налоговая нагрузка на россиян выше, чем на жителей многих развитых стран.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОНТРОЛЬ УСИЛИВАЕТСЯ, И ЭТО ХОРОШО

- В своем исследовании ВЦИОМ приводит еще более интересные цифры. По данным опроса, за последние пять лет 42% россиян стали платить больше налогов, а доходы увеличились только у 30%. Откуда такой парадокс?

- Никакого парадокса: налоговое бремя растет, сборов

становится все больше. Только за последние несколько лет появилось несколько новых налогов: на банковские вклады, «на роскошь» для покупателей дорогих машин, на самозанятых. С 2021 года вырос налог на доходы свыше 5 млн рублей. Изменилась система начисления налога на недвижимость: теперь он платится от кадастровой стоимости, это тоже увеличило сумму сбора. К тому же растет контроль: новые технологии увеличили собираемость налогов с бизнеса до 98%, раньше таких цифр даже близко не было. Так что налоги в последние годы действительно растут быстрее доходов, и люди это видят.

Причем если раньше налоговые органы уделяли основное внимание бизнесу, то сейчас усиливается контроль за обычными гражданами. Законодательство меняется, налоговая вводит контроль не только за доходами, но и за расходами. В ближайшие годы контроль будет только усиливаться. Налоговая станет отслеживать покупки и начнет задавать вопросы: откуда у вас эти деньги, почему вы с них не заплатили налог?

- Час от часу не легче...

- А вот и нет, это как раз нормальная практика. В той же Америке, Германии неуплата налогов - одно из самых ужасных преступлений. Это в Бангладеш все рассчитываются наличкой и никто не платит налоги, а развитые страны ведут тотальный контроль за доходами и расходами своих граждан.

И это неплохо, потому что в этом есть психологический момент. Если гражданин уходит от налогов, то он занимает пассивную позицию по отношению к государству: я вам ничего не заплатил, поэтому и вы мне ничего не должны. А посмотрите, например, западные фильмы. Там герои постоянно заявляют: «Я - налогоплательщик, поэтому моя страна мне должна то-то и то-то». И как только мы все начнем честно платить налоги, у нас тоже будет право что-то требовать у государства.

Поэтому, если мы хотим встать в один ряд с развитыми странами, у нас тоже должны быть официальные заработки, контроль за доходами и расходами... И прогрессивная шкала налогообложения, когда богатые платят больше, а бедные - меньше.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

По размеру сборов мы на 144-м месте

Каждый год международная аудиторская компания PwC публикует рейтинг стран по уровню налоговой нагрузки. В нем учитываются не только НДФЛ и прочие обязательные платежи, но и торговые сборы, проезд грузовиков с товаром по платным дорогам - в общем, все налоги, которые отражаются на нашем кармане. Так вот, в 2020 году в этом рейтинге Россия заняла 144-е место из 190 стран - по подсчетам PwC, россияне отдают государству в виде налогов 46,2% своего дохода. По этим цифрам выходит, что у нас не одни из самых низких налогов в мире, а очень даже наоборот. Для сравнения: в Великобритании налоговая нагрузка - 30,6%, в США - 36,6%, в Канаде - 24,5%, в Израиле - 25,3%, в Германии - 48,8%. Средний показатель по планете - около 40%. По данным PwC, из стран бывшего СССР налоговая нагрузка выше нашей только в Эстонии, Белоруссии и Таджикистане.

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