Вопрос дня: А вы все еще мечтаете стать космонавтом? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Мы в Крыму узнали, что Центр управления полетами был в 1960-х в Евпатории, только в 2000-х. И о том, что подготовка лунохода на земле проходила под Симферополем! И что «Буран» сел под Керчью. Мы, крымчане, большие патриоты во всем, что касается освоения околоземного пространства.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Я с детства мечтал о космосе. В «Правде» моя статья о космической мечте вышла в 80-х. Меня первая женщина-космонавт Терешкова спасла в Госдуме. Я однажды упал в зале заседаний - и Терешкова, которая сидела рядом, бросилась на помощь. Потом я ей семена цветов присылал. И принес ей для автографа фото, где она с Гагариным.

Александр ШИЛОВ, народный художник СССР:

- Я студентом Суриковского училища по просьбе космонавта Владимира Шаталова писал серию портретов первых - Николаева, Терешкову, Елисеева, Волынова, Рюмина. Полет Гагарина был моей личной гордостью.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- Мне однажды снился полет в космос - во сне шло программное обеспечение полетов с помощью моих компьютерных программ. И мне приснилось, что на основе этого комплекса мне организовали полет на станцию.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Мосметеобюро:

- Я прекрасно помню полет Гагарина. Я была в третьем классе, у меня мечты о полете не было, но вокруг все хотели лететь к звездам. Брат моего мужа входил в отряд космонавтов, но полететь не смог. Сейчас благодаря данным со спутников мы следим за данными разреженности атмосферы.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:

- Мне было 7 лет, когда Гагарин полетел. Я вышел на улицу в Сибири - и все ликовали. Сейчас на звезды смотрю с угасшей мечтой.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик рынков алкоголя:

- Космонавтом быть не хотел, но думал: как парни на орбите без алкоголя? Гагарин мог обойтись - он был недолго. А если космонавт год на орбите? Мне потом стали известны данные ученых о влиянии алкоголя на организм в состоянии невесомости, и сам я лететь на орбиту точно не планирую.