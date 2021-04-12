Valentino, Hublot и Versace хотят доказать суду, что они малый бизнес

В России торговую марку продвигает холдинг Mercury, принадлежащий Леониду Фриндлянду, который вынужден будет объяснять владельцу бренда суть скандала о неуплате аренды. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В четверг, 15 апреля, Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело о взыскании долга за аренду площадей в отеле «Метрополь», которые занимали бутики всемирно известного модного дома Valentino и швейцарского бренда часов класса люкс Hublot. Еще одно помещение было зарезервировано по договору за брендом Versace.

ВЫГОДНЕЕ ПРИКИНУТЬСЯ «МАЛЫШОМ»?

У всемирно известных брендов люксовых товаров скандалы бывают, но соответствующего уровня. Недавно Valentino обвинили в оскорблении японской культуры, потому что в рекламной кампании модель Мицуки Кимура позирует в комнате, стоя на шпильках на ткани, похожей на пояс оби — его обычно носят поверх кимоно. При этом в японской культуре обувь считается «грязной», поэтому в помещении её положено снимать, тем более в ней нельзя ходить по каким-либо предметам.

Valentino также был вынужден извиниться перед актрисой Эми Адамс за использование ее фотографии с сумкой из коллекции Rockstud. Сам по себе снимок был невинным, но он был сделан, когда актриса возвращалась с похорон.

Швейцарский бренд часов класса люкс Hublot обвиняют в «непристойной дизайне» и неприлично завышенной стоимости на фоне других моделей, более элегантных и лучшего качества. Появление на людях в часах Hublot нередко становилось поводом для скандала.

А в России эти знаменитые марки будут доказывать в суде, что они есть «субъекты малого предпринимательства», а также объяснять, почему их интересы представляет компания «Дэйзи», официально занимающаяся торговлей мебелью .

Как сообщали в январе «Ведомости», крупнейший в России продавец люксовых товаров – компания Mercury – отказалась от части площадей, занимаемых брендами Valentino и Hublot в гостинице «Метрополь» и перевела бутики в другие места , не заплатив аренду, а Versace вместо «Метрополя» вообще открылся за МКАД.

Управляющая «Метрополем» компания теперь уже через суд пытается заставить дочернюю компанию Меркури (ООО «Дэйзи») заплатить за свои бренды. Общая сумма претензий может достигнуть 200 млн рублей, сообщил источник. Очередной суд состоится 15 апреля.

ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ КОРПОРАЦИЙ В РОССИИ

На сегодня за аренду бутиков Valentino, Hublot и Versace уплачено 1/8 суммы за июнь-сентябрь, когда субъекты МСП имели право на льготы по аренде, в сентябре «Дэйзи» в одностороннем объявила о расторжении договора аренды.

Представители «Метрополя» заявляют, что Mercury не имела прав расторгать договор, так как такой возможностью по принятому в прошлом году закону могли воспользоваться лишь субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в отраслях, пострадавших от пандемии коронавируса. Mercury занимает 104-е место в рейтинге крупнейших частных корпораций России с выручкой 110 млрд руб., продаваемые им бренды Valentino, Hublot и Versace тем более не относятся к МСП, а бизнес luxury от пандемии практически не пострадал.

Кроме того, видеонаблюдение отеля зафиксировало работу бутика Valentino в апреле, когда все подобные магазины работать не имели права.

В настоящий момент, подтверждают в «Метрополе», к спорным помещениям проявили заинтересованность несколько брендов ювелирной отрасли и фэшн, но отель не может вести с ними переговоры, так как не считает помещения свободными, а договора аренды законно расторгнутыми, по крайней мере, до решения суда.

В сегменте luxury принято улаживать проблемы без судебных разбирательств. Но сейчас российскому суду придется выяснять, относятся ли «Дэйзи», а заодно бренды Valentino, Hublot и Versace, к субъектам МСП и работали ли бутики в апреле.