"Где бы он был, если бы не Пугачева?": известный актер отчитал Галкина из-за жуткого скандала с Ларисой Долиной

Лариса Долина разнесла таланты блогерши Вали Карнавал.

Скандалу, в который угодила Лариса Долина во время шоу Максима Галкина, нет конца и края. На злободневную тему высказались как звезды, так и обыватели. Не остался в стороне и Станислав Садальский.

Станислав Садальский назвал «помойкой» блогершу Валю Карнавал после скандала с Ларисой Долиной в эфире YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити". Кроме того, знаменитый актер отчитал юмориста. Он назвал недостойным решение супруга Аллы Пугачевой пригласить в программу знаменитую певицу и 19-летнюю звезду TikTok.

Садальский объяснил популярность Вали "политикой бездарности". Он также посочувствовал Долиной, которой пришлось в этом участвовать. "У нас политика на бездарность - чем хуже, тем лучше. Сейчас век продюсеров, талант не важен абсолютно. А Максиму важны подписчики. У меня огромное уважение к Ларисе Долиной, сидеть с какой-то помойкой - это недостойно. Где Лариса Долина, и где эта блогерша. Мне печально, что Лариса вляпалась", - сказал, как отрезал, артист.

После чего Садальский отчитал Галкина. "Максим сам недалеко от самодеятельности ушел. Где бы он был, если бы не Пугачева? Все идут не из-за уважения к нему, а из-за уважения к Алле", - цитирует его ФАН.

Однако со Стасом не согласна Лера Кудрявцева. Она поблагодарила Галкина за профессионализм. "Максу респект за нивелирование ситуации. Я боюсь стать брюзгой. Но я с ужасом думаю об этом. То что сейчас происходит - у детей нет образования, три притопа, три прихлопа они выдают за что-то гениальное. Нет стремления получать образование, нет уважения к старшему поколению", - сокрушается знаменитость по поводу скандальной ситуации.

В эфире шоу Долина, которая уже несколько лет возглавляет кафедру эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры, ужаснулась вокальными данными Карнавал. "Человек, не умеющий петь, должен делать это дома, для своих на кухне! Есть профессия певца. Он должен делать это чисто! Ты сейчас вообще не попала ни в одну ноту при распевке! Для чего ты вообще поешь?!", - гневалась взбешенная артистка.

Долина посоветовала Карнавал получить образование. Но, по словам блогерши, у нее уже есть миллионы поклонников и без корочки. При этом фолловеры Вали ее поддержали и осудили Ларису Александровну за агрессивное поведение.

На это продюсер Иосиф Пригожин заявил, что звезды TikTok должны заниматься самообразованием, так как у них есть финансовая возможность. "Поверьте мне, если Валя Карнавал не тупая, она сделает выводы из этой программы и обязательно наймет себе педагога, с которым она будет заниматься, вот и все. Она просто ребенок", - пояснил супруг певицы Валерии. Он напомнил, что Долина является выдающимся профессионалом, поэтому ей трудно понять, как человек, не имеющий отношения к музыке, может выходить на сцену и петь.

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