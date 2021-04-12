В Польше реставрируют столовую для эсэсовцев, расположенную на территории Освенцима. Фото: REUTERS

Один из организаторов «Фонда памятных мест близ Освенцима-Биркенау» Дагмар Копияш заявил о намерении провести реконструкцию столовой для офицеров СС, расположенной на территории концлагеря Освенцим.

– Эсэсовцы, осуществлявшие массовые убийства на территории концлагеря, приходили сюда, чтобы поесть, выпить, принять участие в мероприятиях, послушать концерт, словом, приятно провести время. Это здание было средоточием их семейной и личной жизни, местом, где они забывали о своей работе, которая заключалась в убийстве людей.

Столовая, позволявшая вмещать до 4 тысяч человек, была построена на территории лагеря смерти в 1942 году. После освобождения Освенцима советскими войсками в январе 1945 года здание столовой несколько лет использовалось в качестве склада для зерна, а позже было заброшено и постепенно приходило в негодность.

Согласно задумке руководства фонда, после реставрации в бывшей столовой можно будет проводить памятные или культурные мероприятия, связанные с историей концлагеря и Холокостом.

Для сбора необходимой на реконструкцию здания суммы фонд планирует прибегнуть к коллективному финансированию.