Американские учителя создают списки родителей, подозреваемых в несогласии со спорными расовыми концепциями. Фото: REUTERS

Группа под названием «Родители-антирасисты из округа Лаудон» (штат Вирджния), в которую входят в основном бывшие и настоящие учителя, а также некоторые выборные должностные лица, составили длинный список родителей, которые не согласны с проводимой в школах агрессивной расовой политикой.

В дальнейшем планируется таких несознательных родителей «разоблачать» и подвергать травле.

В группе «Антирасистов» собираются сведения не только о тех родителях, которые активно выступают против ««критической расовой теории», навязываемой в школах, но и тех, кто просто позволил себе быть нейтральными в этом вопросе. Например, чтобы попасть в черный список достаточно пары слов критики в адрес школьного совета, апелляции к Первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу слова или же сомнений в расизме авторов некоторых детских книг.

В дальнейшем о подобных «преступлениях» планируется сообщать публично и, в первую очередь, доносить такие сведения до работодателей.

Также в группе обсуждается вопрос сбора средств на нужды борьбы с несознательными родителями и привлечение хакеров для взлома их аккаунтов в соцсетях.

«Избегать этих людей недостаточно, чтобы остановить распространение их злой риторики», – приводит издание The Daily Wire основную концепцию инициативной группы, насчитывающей более 600 человек.

Часть активистов, которые общаются в Facebook, выступают под псевдонимами. Журналисты предположили, что для правоохранителей, которые якобы занимаются расследованием действий группы, вряд ли само ее существование является сюрпризом, поскольку прокурор округа также может быть членом этого сообщества.