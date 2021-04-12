В Индии воришки взяли в сообщники обезьян. Фото: REUTERS

Индийские воришки научились использовать в своих преступных схемах обезьян-макак. Не только туристы, но и местные жители страдают от ловких звериных лап.

В Нью-Дели полицейские задержали двух мужчин, которые организовали преступную группировку, и с помощью макак в местах скопления народа обворовывали обычных граждан.

Преступников нашли после жалобы одного индийского адвоката.

«Пострадавший ехал по оживленной улице на моторикше, - рассказывают стражи порядка. – К нему подсели два мужчины с обезьянами на руках: одна прыгнула на переднее сиденье, другая – на заднее и, таким образом, банда окружила адвоката так, что он не мог выйти».

Затем дело оставалось за малым: преступники силой вырвали у пострадавшего портфель, схватили обезьян и скрылись в неизвестном направлении.

Денежный куш воры сорвали небольшой, чуть более $60.

Их поймали по горячим следам на автобусной остановке, когда они собирались уезжать в другой штат.

Когда полицейские установили личность преступников, то выяснилось, что они замешаны, как минимум, в нескольких десятках подобных преступлений. Теперь их ждет суд. А макак передали в центр спасения животных.

Существует много видов макак, и большинство из них опасны для человека. Эти животные часто нападают на людей, кусают их и царапают. Также приматы являются переносчиками различных вирусов.