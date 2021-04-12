Стали известны имена претендентов на пост преемника Меркель. Фото: REUTERS

Армин Лашет, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, и его коллега из Христианско-социального союза (ХСС) в Баварии Маркус Зёдер впервые выступили с публичными заявлениями, в которых выразили свою готовность претендовать на место Ангелы Меркель на предстоящих выборах.

Лашет сообщил журналистам, что решению предшествовал его длительный разговор с Зёдером, в ходе которого выяснилось, что оба лидера консерваторов согласны принять участие в предвыборной гонке:

– Мы установили, что оба подходим и оба готовы.

Председатель ХСС Маркус Зёдер в свою очередь заявил, что согласится с любым решением лидера ХДС, поскольку главной целью является сохранение единства в партиях и нерушимости их союза. В то же время он отметил, что переговоры с Лашетом не носили заключительного характера, а решение о выдвижении кандидатов будет принято после раздельного заседания президиумов.

Известно, что Ангела Меркель, занимающая пост федерального канцлера Германии с ноября 2005 года, в предстоящей избирательной гонке принимать участие не собирается. Выборы в бундестаг запланированы на 26 сентября.